Xi Jinping consolida poder con purga en la cúpula militar china

"Tras un examen (...) se ha decidido iniciar una investigación a Zhang Youxia y Liu Zhenli", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se sospecha que ambos cometieron "violaciones graves de la disciplina y la ley", señaló el ministerio.

Zhang Youxia, de 75 años, era el general de mayor rango de los dos vicepresidentes de la CMC. Por su parte, Liu, de 61 años, es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la CMC.

El anuncio se enmarca en la amplia campaña para erradicar la corrupción en el partido y el país emprendida por Xi desde su llegada al poder en 2012.

“Xi tiene un historial establecido de purgar a altos funcionarios. En los albores de su mandato como jefe del Partido Comunista Chino a principios de la década de 2010, hubo una serie de caídas de alto nivel. Bo Xilai, un compañero miembro del politburó que fue condenado por cargos de soborno y malversación de fondos, fue quizás el que más se comentó”, escribió Kerry Brown, profesor de política china del King’s College London, en un artículo.

Limpieza de casa

Xi luego volvió su atención al ala armada del partido, el Ejército Popular de Liberación (PLA), que ha estado experimentando una serie de cambios bruscos de personal en los últimos años.

A mediados de 2023, el entonces ministro de defensa, Li Shangfu, desapareció de la vista pública antes de ser destituido de su cargo.