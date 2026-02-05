Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Xi Jinping consolida poder con purga en la cúpula militar china

La destitución de altos mandos del Ejército bajo acusaciones de corrupción deja a la Comisión Militar Central prácticamente vacía y apunta a una nueva fase de concentración de poder en manos del presidente chino.
jue 05 febrero 2026 05:55 AM
China realiza una limpieza de su cúpula militar con un Xi cada vez más poderoso
La salida de estos militares significa que todos, menos uno, de los siete miembros de la comisión militar central (CMC), que está presidida por el presidente chino Xi Jinping, han perdido sus posiciones en los últimos tres años. (FOTO: Getty Images)

China ha visto en los últimos meses cómo su cúpula militar comienza a transformarse con la expulsión de varios de sus miembros más poderosos por investigaciones de corrupción, lo que apunta a una posible consolidación del poder en una sola persona, el presidente Xi Jinping.

Beijing abrió en enero una investigación contra un vicepresidente de su poderosa Comisión Militar Central (CMC) y otro funcionario de alto rango por sospechas de "graves violaciones de la disciplina", un eufemismo para la corrupción.

Publicidad

"Tras un examen (...) se ha decidido iniciar una investigación a Zhang Youxia y Liu Zhenli", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se sospecha que ambos cometieron "violaciones graves de la disciplina y la ley", señaló el ministerio.

Zhang Youxia, de 75 años, era el general de mayor rango de los dos vicepresidentes de la CMC. Por su parte, Liu, de 61 años, es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la CMC.

El anuncio se enmarca en la amplia campaña para erradicar la corrupción en el partido y el país emprendida por Xi desde su llegada al poder en 2012.

“Xi tiene un historial establecido de purgar a altos funcionarios. En los albores de su mandato como jefe del Partido Comunista Chino a principios de la década de 2010, hubo una serie de caídas de alto nivel. Bo Xilai, un compañero miembro del politburó que fue condenado por cargos de soborno y malversación de fondos, fue quizás el que más se comentó”, escribió Kerry Brown, profesor de política china del King’s College London, en un artículo.

Limpieza de casa

Xi luego volvió su atención al ala armada del partido, el Ejército Popular de Liberación (PLA), que ha estado experimentando una serie de cambios bruscos de personal en los últimos años.

A mediados de 2023, el entonces ministro de defensa, Li Shangfu, desapareció de la vista pública antes de ser destituido de su cargo.

Publicidad

En octubre del año pasado, el partido expulsó a otros dos altos jerarcas militares por cambios de corrupción. En esa ocasión se trató de He Weidong, el general número dos de China, y el almirante Miao Hua, el antiguo cargo político más alto del ejército chino.

He se trató del primer general expulsado de la CMC desde la Revolución Cultural (1966-1976). No había sido visto en público desde marzo del año pasado y la investigación en su contra no fue dada a conocer antes.

"Xi está limpiando la casa, seguro. La destitución formal de He y Miao significa que tendrá que nombrar nuevos miembros de la Comisión Militar Central, que ha estado prácticamente medio vacía desde marzo, en el Pleno", dijo Wen-Ti Sung, miembro del Centro Global de China del Consejo Atlántico.

La CMC es el órgano de mando militar supremo del aparato chino y se encarga del control que el partido ejerce sobre el ejército y de coordinar la defensa nacional. Es una estructura tan poderosa que Deng Xiaoping gobernó durante años China con poder absoluto con el único cargo de presidente de esta Comisión.

La expulsión de He y de Zhang tiene implicaciones más allá de lo militar, ya que ambos también formaban parte del Politburo, el segundo escalón más alto del poder del gobernante Partido Comunista.

Publicidad

¿Problemas militares?

La destitución de estos militares significa que todos, menos uno, de los siete miembros de la CMC, que está presidida por el presidente chino Xi Jinping, han perdido sus posiciones en los últimos tres años.

Actualmente, el único miembro de la CMC, además de Xi, que conserva su puesto es Zhang Shengmin, un general de la fuerza de cohetes de Beijing que llegó a ese puesto en octubre después de que Beijing expulsara a He.

Este hecho no tiene precedentes, de acuerdo a Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute, un centro de análisis en Estados Unidos.

"El ejército está en desorden", declaró Morris a la BBC, y añadió que los militares chinos tienen ahora "un importante vacío de liderazgo".

El profesor asociado Chong Ja Ian, de la Universidad Nacional de Singapur, también señaló que no estaba seguro de la razón real de la caída del general Zhang y que existían muchas especulaciones al respecto.

"Desde la filtración de secretos nucleares a Estados Unidos hasta la planificación de un golpe de Estado y luchas internas entre facciones. Incluso hay rumores de un tiroteo en Beijing”, expuso como algunas de las teorías sobre la salida del jefe militar.

Sin embargo, las verdaderas razones de la remoción quizás nunca sean dadas a conocer, debido al hermetismo que rodea al poder en China.

“Nadie sabe realmente lo que está sucediendo en el círculo íntimo del liderazgo chino en este momento. Es un lugar en gran parte hermético”, indicó Brown. “Lo que es menos polémico es la afirmación de que el ejército está afectado por problemas estructurales en curso”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo a finales de enero que Estados Unidos sigue de cerca la reorganización de la jerarquía militar en China.

Rubio dijo que el despido del general es "parte de un patrón (...) visto en los últimos años, que es una purga en sus fuerzas armadas”.

"Están gastando mucho dinero en su ejército y, obviamente, algunos de esos tipos están robando ese dinero y están tratando de abordar eso", afirmó el secretario de Estado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

"Es un problema interno de su sistema. Obviamente, no comparten información con nosotros ni hablan con nosotros en detalle sobre este tema, pero sin duda es algo que observamos con interés", señaló.

Tags

China Xi Jinping

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad