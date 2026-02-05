Xi Jinping consolida poder con purga en la cúpula militar china

¿Problemas militares?
La destitución de estos militares significa que todos, menos uno, de los siete miembros de la CMC, que está presidida por el presidente chino Xi Jinping, han perdido sus posiciones en los últimos tres años.
Actualmente, el único miembro de la CMC, además de Xi, que conserva su puesto es Zhang Shengmin, un general de la fuerza de cohetes de Beijing que llegó a ese puesto en octubre después de que Beijing expulsara a He.
Este hecho no tiene precedentes, de acuerdo a Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute, un centro de análisis en Estados Unidos.
"El ejército está en desorden", declaró Morris a la BBC, y añadió que los militares chinos tienen ahora "un importante vacío de liderazgo".
El profesor asociado Chong Ja Ian, de la Universidad Nacional de Singapur, también señaló que no estaba seguro de la razón real de la caída del general Zhang y que existían muchas especulaciones al respecto.
"Desde la filtración de secretos nucleares a Estados Unidos hasta la planificación de un golpe de Estado y luchas internas entre facciones. Incluso hay rumores de un tiroteo en Beijing”, expuso como algunas de las teorías sobre la salida del jefe militar.
Sin embargo, las verdaderas razones de la remoción quizás nunca sean dadas a conocer, debido al hermetismo que rodea al poder en China.