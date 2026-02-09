Expareja y cómplice de Jeffrey Epstein dice que contará todo si Donald Trump la indulta

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el fallecido delincuente sexual.

Este panel, liderado por republicanos, investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

"Esto es obviamente muy decepcionante", añadió. "Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles co-cómplices".