Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

La Luna se convierte en el nuevo frente de competencia entre EU y China

La rivalidad económica entre ambas potencias se traslada al espacio, donde el alunizaje tripulado antes de 2030 se convirtió en el gran objetivo estratégico.
mié 11 febrero 2026 05:55 AM
Una luna llena se levanta cuando el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion, integrados para la misión Artemis II, se ven en la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de febrero de 2026 antes de la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.
Tras varios retrasos, la misión Artemis 2, que cuenta con socios privados como SpaceX, está ahora programada para marzo. (FOTO: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Estados Unidos y China, que compiten por ser la principal potencia económica del mundo, llevaron su disputa al espacio exterior. Los dos países buscan llegar a la Luna antes de que otro lo logre, un hito que recuerda a la carrera espacial que llevaron a cabo el país norteamericano y la URSS en la segunda mitad del siglo XX.

Esta rivalidad ocurre en un momento clave para la exploración del espacio exterior. La Estación Espacial Internacional, un modelo de cooperación en este rubro de la investigación científica, finalizará en 2030.

Publicidad

"La historia de los vuelos tripulados es, ante todo, la carrera espacial. Los rusos se centraron en los vuelos de larga duración, con estaciones. Los estadounidenses, en los vuelos de corta duración, con la Luna. Eran dos vías separadas y una lógica de competición”, explicó Lionel Suchet, director general delegado del Centro Nacional francés de Estudios Espaciales (CNES), en entrevista con la AFP.

"Uno de los puntos positivos de la EEI es que construimos un programa de cooperación, el único que sigue existiendo hoy", apuntó.

La Luna, que permite ensayar vehículos, trajes espaciales y sistemas energéticos, se ha convertido en el punto de paso obligado antes de un viaje a Marte, el objetivo más ambicioso.

La misión Artemis 2: el plan de EU para volver a la Luna

2026 podría ser el año en el que los astronautas se acerquen de nuevo a la Luna.

Tras varios retrasos, la misión Artemis 2, que cuenta con socios privados como SpaceX, está ahora programada para marzo, aunque con una ventana de oportunidad hasta abril. La primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años.

“La NASA va a enviar astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, indica el sitio web de la agencia.

En la misión, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor de ella, participarán tres estadounidenses y un canadiense: Reid Weisman, como comandante; Victor Glover, como piloto; Christina Koch y Jeremy Hansen, como especialistas de misión.

Publicidad

Artemis 2 tendrá una duración prevista de diez días y despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy.

El lanzamiento de la misión estaba programado para este 8 de febrero, pero fue pospuesto hasta marzo tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave.

"Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis 2", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Si es exitosa, sería un paso enorme hacia el objetivo de que los estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump en su primer mandato.

"Estados Unidos regresará a la Luna antes que nuestro gran rival (China), y estableceremos allí una presencia sostenible", dijo Isaacman, un cercano colaborador de Elon Musk, en una de sus audiencias ante el Congreso previas a su confirmación en el cargo.

El programa estadounidense cuenta con la participación de la Agencia Espacial Europea (ESA), construyó la cápsula Orion y suministrará elementos a la estación lunar que girará en órbita alrededor de la Luna.

Tres astronautas europeos fueron seleccionados en noviembre para participar en las próximas misiones del programa Artemis.

"Decidí que los primeros europeos en participar en las misiones lunares serán un astronauta alemán, un francés y un italiano", declaró el director general de la ESA, Josef Aschbacher, al margen del consejo de la agencia en Brema.

Publicidad

Además de Europa, el programa estadounidense cuenta con la cooperación de actores privados. SpaceX, la empresa de Elon Musk, juega un papel para Artemis II. Pero podría enfrentar competencia para los siguientes pasos.

En 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis. Blue Origin, el emprendimiento espacial de Jeff Bezos, está lista para competir con SpaceX.

El 30 de enero, la compañía del dueño de Amazon indicó que pausará temporalmente los vuelos de su cohete de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares.

Blue Origin ya es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorada en miles de millones de dólares.

China y el plan de llegar a la Luna antes de 2030

China continúa con sus avances por su lado. En 2026, el gigante asiático prevé que su sonda Chang'e 7 explore el polo sur de la Luna, al tiempo que continúan los ensayos de su nave espacial habitada Mengzhou.

Beijing aseguró que los preparativos para su programa de exploración lunar tripulada avanzan con normalidad y reafirmó su objetivo de realizar un alunizaje con astronautas antes de 2030, durante una rueda de prensa celebrada en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan el 30 de octubre.

El portavoz de la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China, Zhang Jingbo, indicó que el desarrollo y la construcción de los principales sistemas del proyecto “progresan de forma fluida en general”.

Zhang señaló que el cohete Larga Marcha-10, la nave tripulada Mengzhou, el módulo lunar Lanyue, el traje espacial Wangyu y el vehículo de exploración Tansuo han completado las tareas fundamentales de la fase de prototipos inicial, mientras que los sistemas de lanzamiento, control y recuperación “avanzan a buen ritmo”.

Durante este año se han realizado con éxito varios ensayos clave, incluidos la prueba del sistema de propulsión de la segunda etapa del Larga Marcha-10, la prueba de escape a altitud cero de la nave Mengzhou y la verificación combinada de aterrizaje y ascenso del módulo Lanyue.

“El objetivo de lograr el primer alunizaje tripulado chino antes de 2030 se mantiene firme, aunque el proceso conlleva una carga de trabajo elevada, altos requisitos de calidad y un calendario de vuelos muy exigente”, dijo.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial, que ha logrado hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la misión Tianwen-1, y planea junto con otros países la construcción de una base científica en el polo sur lunar.

Tags

NASA China Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad