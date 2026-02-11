La Luna se convierte en el nuevo frente de competencia entre EU y China

"La historia de los vuelos tripulados es, ante todo, la carrera espacial. Los rusos se centraron en los vuelos de larga duración, con estaciones. Los estadounidenses, en los vuelos de corta duración, con la Luna. Eran dos vías separadas y una lógica de competición”, explicó Lionel Suchet, director general delegado del Centro Nacional francés de Estudios Espaciales (CNES), en entrevista con la AFP.

"Uno de los puntos positivos de la EEI es que construimos un programa de cooperación, el único que sigue existiendo hoy", apuntó.

La Luna, que permite ensayar vehículos, trajes espaciales y sistemas energéticos, se ha convertido en el punto de paso obligado antes de un viaje a Marte, el objetivo más ambicioso.

La misión Artemis 2: el plan de EU para volver a la Luna

2026 podría ser el año en el que los astronautas se acerquen de nuevo a la Luna.

Tras varios retrasos, la misión Artemis 2, que cuenta con socios privados como SpaceX, está ahora programada para marzo, aunque con una ventana de oportunidad hasta abril. La primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años.

“La NASA va a enviar astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, indica el sitio web de la agencia.

En la misión, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor de ella, participarán tres estadounidenses y un canadiense: Reid Weisman, como comandante; Victor Glover, como piloto; Christina Koch y Jeremy Hansen, como especialistas de misión.