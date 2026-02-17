De prisión perpetua a pena de muerte: el castigo para Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur

¿De qué se acusa a Yoon?

Los fiscales de este juicio, uno de los siete que enfrenta, pidieron la pena capital de Yoon por ser "cabecilla de una insurrección" en la orquestación de la imposición de la ley marcial.

Argumentaron que Yoon merece este castigo porque no ha mostrado "remordimiento" por acciones que amenazaban el "orden constitucional y la democracia".

Si se le declara culpable, es muy poco probable que la sentencia se lleve a cabo, ya que Corea del Sur tiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997.

La sentencia mínima por insurrección es cadena perpetua, que dijo que el abogado Yoo Jung-hoon era el resultado más probable para Yoon.

¿Qué pasó el 3 de diciembre de 2024?

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.

El entonces mandatario justificó su iniciativa alegando la supuesta amenaza de "las fuerzas comunistas de Corea del Norte" y "elementos antiestatales", y acusó a la oposición, mayoritaria en la Asamblea, de estar bloqueando el país.

Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.

Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.

¿Yoon puede salir libre?

Yoon ya fue condenado el 16 de enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros cargos en el primero de los juicios en su contra.

En este caso se le acusaba de haber excluido a miembros del gobierno de una reunión sobre la preparación de la imposición de la ley marcial, y de haber impedido que los investigadores lo arrestaran al atrincherarse durante semanas en su residencia de Seúl bajo la protección de su guardia personal.