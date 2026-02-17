Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

De prisión perpetua a pena de muerte: el castigo para Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur

Yoon Suk Yeol, quien intentó sin éxito imponer la ley marcial en diciembre de 2024, podría convertirse en la primera persona condenada a muerte en el país asiático desde 1997.
mar 17 febrero 2026 04:22 PM
De prisión perpetua a pena de muerte: el castigo para Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur
El 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento. (FOTO: Pool/Getty Images)

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se enfrenta a una posible condena a muerte cuando el próximo jueves se le dicte el veredicto del juicio por su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

El Tribunal de Distrito Central de Seúl fallará el 19 de febrero sobre los cargos de insurrección contra Yoon, de 65 años, y dictará un veredicto que se transmitirá en vivo en todo el país.

Publicidad

¿De qué se acusa a Yoon?

Los fiscales de este juicio, uno de los siete que enfrenta, pidieron la pena capital de Yoon por ser "cabecilla de una insurrección" en la orquestación de la imposición de la ley marcial.

Argumentaron que Yoon merece este castigo porque no ha mostrado "remordimiento" por acciones que amenazaban el "orden constitucional y la democracia".

Si se le declara culpable, es muy poco probable que la sentencia se lleve a cabo, ya que Corea del Sur tiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997.

Lee

Esta foto tomada el 31 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 1 de enero de 2026 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un, su hija Kim Ju Ae (C) y su esposa Ri Sol Ju (L) viendo una actuación de celebración de Año Nuevo en el Estadio May Day en Pyongyang.
Internacional

¿Quién es Kim Ju Ae, la elegida de Kim Jong Un como su sucesora y que solo tiene 13 años?

La sentencia mínima por insurrección es cadena perpetua, que dijo que el abogado Yoo Jung-hoon era el resultado más probable para Yoon.

¿Qué pasó el 3 de diciembre de 2024?

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.

El entonces mandatario justificó su iniciativa alegando la supuesta amenaza de "las fuerzas comunistas de Corea del Norte" y "elementos antiestatales", y acusó a la oposición, mayoritaria en la Asamblea, de estar bloqueando el país.

Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.

Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.

¿Yoon puede salir libre?

Yoon ya fue condenado el 16 de enero a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros cargos en el primero de los juicios en su contra.

Lee

yoon-suk-yeol-crisis-corea-del-sur
Internacional

La debacle del presidente Yoon Suk Yeol y la crisis de Corea del Sur

En este caso se le acusaba de haber excluido a miembros del gobierno de una reunión sobre la preparación de la imposición de la ley marcial, y de haber impedido que los investigadores lo arrestaran al atrincherarse durante semanas en su residencia de Seúl bajo la protección de su guardia personal.

Publicidad

Finalmente fue detenido en enero del año pasado durante un operativo que duró varias horas.

Yoon se enfrenta a ocho juicios separados, incluido un cargo de que su administración envió drones a Corea del Norte para provocar una reacción y crear el pretexto para declarar el gobierno militar.

También está siendo juzgado por falso testimonio en el caso de la ley marcial contra el ex primer ministro Han Duck-soo, que sirvió bajo su nombre.

¿Quién más enfrenta acusaciones por la declaración de ley marcial?

Yoon no es el único que enfrenta juicios por el intento de imposición de ley marcial en Corea del Sur.

Una corte surcoreana condenó en enero al expresidente ministro Han Duck‑soo a 23 años de prisión por ayudar e instigar la declaración de ley marcial.

El acusado, en este caso, "desatendió hasta el final su deber y responsabilidad como primer ministro", añadió el juez Lee Jin Gwan, de la Corte del Distrito Central de Seúl, quien dio una condena ocho años mayor a la que solicitaba la fiscalía.

El exministro de interior, Lee Sang Min, fue condenado a siete años de prisión por su participación en este caso el 12 de febrero.

"Los actos de insurrección socavan los valores fundamentales de la democracia y, por lo tanto, merecen un castigo severo", afirmó un panel de jueces en un veredicto televisado.

"Al ordenar a la Agencia Nacional de Bomberos que cooperara en el corte del suministro eléctrico y de agua a los medios de comunicación, el acusado participó en la insurrección", añadieron los magistrados, al disponer la pena de siete años de cárcel.

El tribunal también condenó a Lee por perjurio por negar que hubiera dado tales órdenes en diligencias judiciales anteriores.

Publicidad

Tags

Corea del Sur

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad