De prisión perpetua a pena de muerte: el castigo para Yoon Suk Yeol, expresidente de Corea del Sur

Finalmente fue detenido en enero del año pasado durante un operativo que duró varias horas.
Yoon se enfrenta a ocho juicios separados, incluido un cargo de que su administración envió drones a Corea del Norte para provocar una reacción y crear el pretexto para declarar el gobierno militar.
También está siendo juzgado por falso testimonio en el caso de la ley marcial contra el ex primer ministro Han Duck-soo, que sirvió bajo su nombre.
¿Quién más enfrenta acusaciones por la declaración de ley marcial?
Yoon no es el único que enfrenta juicios por el intento de imposición de ley marcial en Corea del Sur.
Una corte surcoreana condenó en enero al expresidente ministro Han Duck‑soo a 23 años de prisión por ayudar e instigar la declaración de ley marcial.
El acusado, en este caso, "desatendió hasta el final su deber y responsabilidad como primer ministro", añadió el juez Lee Jin Gwan, de la Corte del Distrito Central de Seúl, quien dio una condena ocho años mayor a la que solicitaba la fiscalía.
El exministro de interior, Lee Sang Min, fue condenado a siete años de prisión por su participación en este caso el 12 de febrero.
"Los actos de insurrección socavan los valores fundamentales de la democracia y, por lo tanto, merecen un castigo severo", afirmó un panel de jueces en un veredicto televisado.
"Al ordenar a la Agencia Nacional de Bomberos que cooperara en el corte del suministro eléctrico y de agua a los medios de comunicación, el acusado participó en la insurrección", añadieron los magistrados, al disponer la pena de siete años de cárcel.
El tribunal también condenó a Lee por perjurio por negar que hubiera dado tales órdenes en diligencias judiciales anteriores.