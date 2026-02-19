¿Quién es el ex príncipe Andrés, el hijo consentido de Isabel II, involucrado con Jeffrey Epstein?

Si para la fallecida reina Isabel II podía ser su hijo favorito, de los cuatro que tenía, su hermano mayor, Carlos III, que sucedió en el trono a su madre ha querido marcar distancias, tras ir saliendo a la luz la relación de Andrés con el delincuente sexual Epstein.

El pasado 9 de febrero, el ahora monarca indicó estar "listo para ayudar" en las investigaciones sobre su hermano, si la policía lo solicitara.

Un portavoz de Carlos III destacó que "el rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor".

“Héroe” de las Malvinas y Playboy

Nacido el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham, diez años después que su hermana, la princesa Ana, Andrés es el tercero de los cuatro hijos de la reina Isabel II y del príncipe Felipe.

Andrés, que ha debido renunciar a sus título de príncipe y duque de York, era considerado un "héroe" de la guerra de las Malvinas, en la que participó a los 22 años como piloto de helicóptero.

En su juventud fue uno de los solteros más codiciados y multiplicó las conquistas antes de casarse, en 1986, con Sarah Ferguson.

Dos hijas nacieron de esa unión, las princesas Beatriz (1988) y Eugenia (1990), pero el matrimonio no duró.

A pesar de su divorcio, en 1996, Andrés y Sarah afirmaron ser siempre "los mejores amigos del mundo" y la duquesa salió en su defensa.

El puesto de la polémica

Tras su separación, Andrés fue visto junto a mujeres con los pechos descubiertos de vacaciones en Tailandia o participando en una fiesta de disfraces con el tema de "prostitutas y proxenetas" en Estados Unidos.

Después de 22 años en la Marina Real, el duque de York se convirtió en el representante especial del Reino Unido para el comercio internacional, pero fue sumamente criticado por sus elevados gastos a expensas de los contribuyentes.