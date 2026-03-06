ONU pide investigar si EU o Israel atacaron a escuela iraní donde murieron decenas de niñas

Lo que dice Irán
Irán afirmó que más de 150 personas habían muerto en ese lugar, en lo que el presidente Massoud Pezeshkian describió como un ataque israelí-estadounidense contra una escuela.
Según los medios de comunicación estatales, el martes se celebraron en Irán los funerales de al menos 165 personas, entre ellas las alumnas muertas.
La televisión difundió imágenes que mostraban a una multitud reunida alrededor de cadáveres envueltos en sudarios blancos.
Otras imágenes mostraban ataúdes adornados con banderas iraníes, algunos con la fotografía de un niño.
Una tercera secuencia difundida por los medios de comunicación estatales mostraba una gran multitud rodeando ataúdes idénticos con una inscripción en persa: "Funeral de los niños muertos en Minab".
La AFP no pudo verificar de forma independiente la fecha en que se filmaron estas imágenes, ni geolocalizarlas.
Una investigación del Pentágono
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles en conferencia de prensa que el Pentágono estaba investigando el episodio, y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles".
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anunciado el lunes la apertura de esta investigación por parte del Pentágono.
¿Pudo ser un ataque estadounidense? -
El bombardeo de una escuela en el sur de Irán el sábado pudo ser un ataque estadounidense dirigido contra una base naval de los Guardianes de la Revolución en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.
Por su parte, la agencia de noticias Reuters, basándose en dos responsables estadounidenses anónimos, indicó el jueves que los investigadores militares estadounidenses consideraban "probable" que las fuerzas estadounidenses fueran responsables del ataque que afectó a la escuela, aunque añadieron que las investigaciones aún no habían concluido.