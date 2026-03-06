ONU pide investigar si EU o Israel atacaron a escuela iraní donde murieron decenas de niñas

Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el Pentágono está llevando a cabo una investigación. "Esperamos que sea rápida y se desarrolle con total transparencia", declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una rueda de prensa en Ginebra.

Según las autoridades iraníes, la explosión en Minab, en el sur del país, se produjo el primer día de la guerra, el sábado pasado, y hasta la fecha es la que causó más víctimas mortales en el conflicto, 150.

Esto es lo que se sabe:

Lo que se puede verificar

Las imágenes filmadas desde un aparcamiento muestran humo negro saliendo de un edificio destrozado, decorado con frescos que representan lápices de colores, niños y una manzana.

La AFP ha geolocalizado el vídeo: el lugar corresponde a un edificio en Minab, en la provincia de Hormozgan, que parece ser una escuela, aunque no es posible verificar su naturaleza de fuentes independientes.

La AFP determinó que el edificio estaba cerca de dos emplazamientos controlados por la Guardia Revolucionaria Islámica, la poderosa guardia ideológica del régimen.

La clínica Shahid Absalan, dirigida por la marina de la Guardia Revolucionaria, se encuentra a 238 metros del lugar bombardeado. El complejo cultural Seyed al-Shohada de este cuerpo militar se encuentra a 286 metros.

La ciudad de Minab está situada en un punto estratégico, cerca del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, la AFP no pudo verificar de forma independiente la fecha en la que se tomaron las imágenes.

La televisión pública iraní y un medio de comunicación local identificaron el lugar como la escuela primaria para niñas Shajare Tayyebeh, en Minab.