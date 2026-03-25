China advierte que tiene derecho a implementar medidas de represalia tras aranceles impuestos por México

Ante este panorama, el gigante asiático afirmó que tiene derecho a tomar contramedidas. El documento detalla que aproximadamente 9,000 millones de dólares de esas pérdidas recaería sobre la industria automotriz, en específico en las piezas de automóviles, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos de China en 2025, dijo el ministerio, con base a cifras aduaneras y estimaciones del sector.

En diciembre de 2025, México informó sobre el incremento en los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y otros países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio, con hasta 35% en la mayoría de los productos.

Hasta el momento, Pekín no ha implementado contramedidas a los aranceles, pero el Ministerio de Comercio ha sugerido que podría actuar para salvaguardar los derechos e intereses de China.

Además del sector automotriz, algunos de los productos de la industria ligera, textiles, metálicos y químicos también resultarían afectados con el aumento de los aranceles, de acuerdo con lo que especificó el ministerio chino.

El organismo asiático también se refirió a medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en los recientes años, como los requisitos de inspección aduanera que también podrían restringir las inversiones y operaciones de las ⁠empresas chinas.