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China advierte que tiene derecho a implementar medidas de represalia tras aranceles impuestos por México

El gigante asiático dio a conocer los resultados de una investigación que inició el año pasado debido a los aranceles que implementó México a países sin tratado de libre comercio.
mié 25 marzo 2026 10:54 AM
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Un buque de carga operado por Cosco Shipping atraca en la terminal de contenedores de comercio exterior del puerto de Qingdao, operada por Shandong Port Group, en la provincia oriental china de Shandong, el 25 de marzo de 2026. (Foto: AFP )

El Ministerio de Comercio de China calificó que las medidas arancelarias impuestas por México “constituyen barreras al comercio y la inversión”, además de que estiman pérdidas por 9 mil 400 millones de dólares (mdd) en los sectores mecánico y eléctrico del país asiático.

En un comunicado se dieron a conocer los resultados de una investigación que inició en septiembre de 2025.

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Ante este panorama, el gigante asiático afirmó que tiene derecho a tomar contramedidas. El documento detalla que aproximadamente 9,000 millones de dólares de esas pérdidas recaería sobre la industria automotriz, en específico en las piezas de automóviles, ya que México fue el principal destino de exportación de vehículos de China en 2025, dijo el ministerio, con base a cifras aduaneras y estimaciones del sector.

En diciembre de 2025, México informó sobre el incremento en los aranceles sobre las importaciones procedentes de China y otros países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio, con hasta 35% en la mayoría de los productos.

Hasta el momento, Pekín no ha implementado contramedidas a los aranceles, pero el Ministerio de Comercio ha sugerido que podría actuar para salvaguardar los derechos e intereses de China.

Además del sector automotriz, algunos de los productos de la industria ligera, textiles, metálicos y químicos también resultarían afectados con el aumento de los aranceles, de acuerdo con lo que especificó el ministerio chino.

El organismo asiático también se refirió a medidas comerciales no arancelarias adoptadas por México en los recientes años, como los requisitos de inspección aduanera que también podrían restringir las inversiones y operaciones de las ⁠empresas chinas.

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Tensión arancelaria también con EU

El tema arancelario también enfrenta a China con Estados Unidos. El 12 de marzo, el Ministerio se refirió a las nuevas investigaciones comerciales anunciadas por EU sobre docenas de países, que podrían abrir la puerta a sanciones adicionales, y las calificó como una "manipulación política".

Esto, después de que un día antes, el presidente Donald Trump dijo que Washington realizará pesquisas independientes centradas en la sobreproducción y la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso, dirigidas específicamente contra China, la Unión Europea, Japón, India y otros socios.

Esas medidas se producen semanas después de que la Corte Suprema estadounidense anuló sus aranceles globales, al alegar que Trump había excedido su autoridad al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponerlos a prácticamente todos los países.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que "la supuesta sobrecapacidad es una proposición falsa".

"China se opone a que se utilice como excusa para la manipulación política", declaró el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, en su rueda de prensa habitual.

Añadió que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".

Otros países sujetos a la investigación sobre exceso de capacidad, que comenzó el mismo miércoles, son Singapur, Suiza, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y México.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró a los periodistas que las pesquisas se centrarán en las economías sobre las que tienen "pruebas de que parecen presentar un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros".

No especificó si las sanciones finales variarían en función del país. La segunda investigación, relacionada con el trabajo forzoso afectará a unos 60 socios, afirmó.

Mientras tanto, Trump ha impuesto nuevos aranceles del 10% a las importaciones, que se mantendrán hasta el 24 de julio.

Con información de AFP y Reuters

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