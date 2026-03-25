China advierte que tiene derecho a implementar medidas de represalia tras aranceles impuestos por México

Tensión arancelaria también con EU
El tema arancelario también enfrenta a China con Estados Unidos. El 12 de marzo, el Ministerio se refirió a las nuevas investigaciones comerciales anunciadas por EU sobre docenas de países, que podrían abrir la puerta a sanciones adicionales, y las calificó como una "manipulación política".
Esto, después de que un día antes, el presidente Donald Trump dijo que Washington realizará pesquisas independientes centradas en la sobreproducción y la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso, dirigidas específicamente contra China, la Unión Europea, Japón, India y otros socios.
Esas medidas se producen semanas después de que la Corte Suprema estadounidense anuló sus aranceles globales, al alegar que Trump había excedido su autoridad al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponerlos a prácticamente todos los países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró que "la supuesta sobrecapacidad es una proposición falsa".
"China se opone a que se utilice como excusa para la manipulación política", declaró el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, en su rueda de prensa habitual.
Añadió que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".
Otros países sujetos a la investigación sobre exceso de capacidad, que comenzó el mismo miércoles, son Singapur, Suiza, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y México.