Ghost Murmur: la supuesta tecnología de la CIA que detecta latidos… y que la ciencia pone en duda

Trump, la CIA y una supuesta tecnología avanzada

La historia comenzó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de la CIA, John Ratcliffe, insinuaran que una tecnología extremadamente avanzada había sido clave para ubicar a un piloto estadounidense oculto en una zona montañosa del sur de Irán luego de que su avión cayera en las montañas de Irán..

“Es como encontrar una aguja en un pajar, encontrar a este piloto, y la CIA fue increíble”, dijo Trump el lunes. “La CIA fue fundamental para encontrar a esta pequeña pieza”.

El presidente también elogió a Ratcliffe por su papel en la operación. “Hizo un trabajo fenomenal esa noche; hizo algo de lo que no sé si quieren hablar. Si quieren, pueden. No estoy seguro de que debiera hacerlo”, comentó.

Incluso bromeó con que la tecnología utilizada podría ser secreta: “Podría ser clasificada, en cuyo caso tendría que meterlo en la cárcel si habla de ello, y no quiero meterlo en la cárcel. No se lo merece”.

Poco después, el tabloide New York Post aseguró que el rescate se logró gracias a Ghost Murmur, un sistema que supuestamente utiliza magnetometría cuántica para detectar el campo electromagnético generado por el corazón humano.

Según esa versión, el dispositivo habría sido desarrollado por Lockheed Martin en su división de proyectos avanzados Skunk Works.

La tecnología emplearía sensores cuánticos basados en diamantes sintéticos capaces de captar señales biomagnéticas extremadamente débiles y, posteriormente, usar inteligencia artificial para aislar el latido humano del ruido del entorno.

Las fuentes citadas describían el sistema con una metáfora llamativa: sería como escuchar una sola voz en un estadio lleno, pero en medio de un desierto de miles de kilómetros cuadrados.