Drones baratos de Hezbolá desafían el costoso sistema de defensa de Israel

Los ucranianos, que se han convertido en especialistas en drones desde la invasión rusa de 2022, habían ofrecido su experiencia a Israel ya en ese mismo año, según un exministro de Defensa ucraniano.
"No hubo una respuesta concreta", afirmó en 2024 Oleksi Reznikov al sitio de noticias israelí Mako, al considerar que los israelíes no se habían tomado en serio la amenaza.
El ejército "hoy no tiene respuesta, porque no se preparó para hacer frente a explosivos tan rudimentarios", estimó la investigadora Mizrahi.
Como este dron "no transmite imágenes por enlace de radio y no es guiado por un receptor de radio, no puede ser detectado ni neutralizado electrónicamente", añadió Arié Aviram, un experto que ha escrito sobre el tema para el INSS.
Sin una defensa efectiva
El ejército podría recurrir a sus sofisticados misiles interceptores, aviones de combate o helicópteros, pero a largo plazo resulta insostenible financieramente derribar aparatos tan baratos, de unos pocos cientos de dólares, aunque algunos modelos alcanzan los 4.000.
El nuevo sistema láser desarrollado para interceptar armas de corto alcance, como cohetes y drones, podría ser una solución, añadió Aviram, "siempre y cuando se implemente a gran escala".
Como señal del estancamiento, el Ministerio de Defensa israelí lanzó el 11 de abril una licitación para propuestas de "tecnologías innovadoras" que respondan a "la amenaza de drones controlados por fibra óptica".
Mientras tanto, y a falta de algo mejor, el ejército recurre a métodos "poco sofisticados".
Sus soldados detectan estos drones por radar o visualmente, aunque a menudo es demasiado tarde dada su velocidad, y despliegan redes, también utilizadas en Ucrania, como reconoció el alto mando militar israelí mencionado antes.
En las redes sociales, imágenes publicadas por Amit Segal, un conocido periodista israelí, muestran vehículos militares cubiertos con mallas de protección parecidas a mosquiteros.
Un contraste sorprendente con los estándares tecnológicos de los que suelen enorgullecerse las fuerzas israelíes.