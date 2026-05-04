Drones baratos de Hezbolá desafían el costoso sistema de defensa de Israel

En apenas una semana, dos soldados y un contratista civil han muerto a causa de estos drones, según el ejército israelí. Se trata de aparatos que usan fibra óptica, de acuerdo con medios locales.

A diferencia de los drones tradicionales guiados por GPS o radio —y, por lo tanto, vulnerables a los inhibidores de señal—, estos modelos están conectados a su base de lanzamiento mediante un cable de fibra óptica cuya longitud puede alcanzar los 50 kilómetros.

El operador pilota el aparato con una vista inmersiva, como si se encontrara en su interior, a través de una pantalla o de gafas de realidad virtual, sin necesidad de una formación compleja.

No es más complicado que usar "un juguete infantil", resumió Orna Mizrahi, investigadora especialista en Líbano del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv.

Además, "se pueden comprar en cualquier parte", especialmente en plataformas de venta en línea, añadió.

Los drones: un arma básica y temible

Arma típica de las guerras asimétricas entre organizaciones armadas y ejércitos mucho más poderosos, este tipo de dispositivos básicos pero temibles han demostrado que pueden causar daños considerables.

Y ahora representan un dolor de cabeza para Israel en uno de los frentes más activos de la guerra regional que desató el 28 de febrero al atacar Irán junto a Estados Unidos.

"Los vimos aparecer en Ucrania hace más de tres años, aprendemos de lo que vemos allí", indicó esta semana a los periodistas un alto responsable militar israelí.

"Utilizamos todo tipo de tecnología (para contrarrestarlos) que no puedo detallar. Pero no es infalible, no tanto como nos gustaría", admitió.

Yousef al Zein, mando de Hezbolá a cargo de las relaciones con los medios, indicó el viernes que se trata de una "táctica" de la organización.

"Conocemos la superioridad del enemigo, pero al mismo tiempo aprovechamos sus puntos débiles", dijo.