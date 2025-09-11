Publicidad

Internacional

Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado

Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema aprueban condenar al expresidente por formar parte de una organización criminal armada para derrocar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
jue 11 septiembre 2025 01:20 PM
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro es visto dentro de su casa en Brasilia el 2 de septiembre de 2025, mientras un juicio contra él y siete coacusados principales se lleva a cabo en la Corte Suprema Federal (STF) en la misma ciudad. La Corte Suprema de Brasil prometió el martes no ceder a la presión de Washington para decidir el destino del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un aliado de Donald Trump en juicio por supuestamente planear un golpe de estado.
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años y tres meses de cárcel por haber tratado de dar un golpe de Estado, en un juicio inédito en Brasil a poco más de un año de las elecciones presidenciales.

Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado por haber liderado una organización criminal armada que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar. Por cuatro votos a uno de los jueces a cargo del caso, también fueron condenados siete coacusados, entre ellos exministros y jefes militares.

La jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar a Bolsonaro el jueves, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, en el juicio sobre un supuesto plan de golpe, con lo que el marcador es de 3 a 1 a favor.

"Bolsonaro practicó los crímenes imputados", dijo la juez al emitir su voto. Para que el supremo adopte formalmente la decisión todavía debe votar el quinto y último magistrado del caso, Cristiano Zanin. Después, los magistrados votarán la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

Con el plan golpista, "Brasil casi volvió a una dictadura", dijo al expresar su voto el martes el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, blanco también del presunto plan de asesinato. Moraes votó por una condena, así como el juez Flávio Dino, exministro de Lula.

Dino advirtió además que los crímenes juzgados no son susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empuja por un perdón legislativo a su líder si resulta condenado.

"Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas", dijo el último juez en votar, Cristiano Zanin.

Solo el juez Luiz Fux ha sido el único que disintió hasta ahora, votando por la absolución del expresidente, quien advirtió contra realizar un "juicio político" a Bolsonaro y se inclinó por absolverlo por falta de pruebas.

Ese voto único podría abrir un camino para impugnar el fallo, potencialmente acercando la conclusión del juicio a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Bolsonaro ha dicho repetidamente que es candidato a pesar de que se le ha prohibido postularse para el cargo.

El voto de Fux también provocó una oleada de alivio justo entre los partidarios del expresidente, que lo aclamaron como una reivindicación. "Cuando la coherencia y el sentido de la justicia prevalecen sobre la venganza y las mentiras, no hay lugar para la persecución cruel o los juicios sesgados", publicó Michelle Bolsonaro, la esposa del expresidente, después del voto de Fux.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

El exmandatario está "muy delicado de salud", dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, preguntado sobre la posibilidad de que la defensa pidieron prisión domiciliar si el exmandatario era condenado a la cárcel.

"Llaman juicio a un proceso cuyo resultado todo el mundo ya conocía antes de que comenzara", reaccionó en X el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.

Una de las primeras reacciones llegó de la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump tachó la condena de "muy sorpresiva" y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos "responderá en consecuencia" a la "injusta" sentencia.

Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado.

Un Brasil polarizado

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

"Este juicio es injusto (...) no siguió el ritmo normal. Es más político que jurídico", dijo a la AFP en Brasilia Germano Cavalcante, un ingeniero civil, de 60 años.

Ana Karla Oliveira, una analista de sistemas, de 21 años, disintió.

Bolsonaro "debe ser responsabilizado por tentativa de golpe". "Trajo al país una nueva era de conservadurismo de una forma muy violenta", estimó.

Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026.

Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, una condena a Bolsonaro precipitaría la carrera en la derecha para sucederle.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

El juicio se desarrolla en medio de presiones sobre Brasil del presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro.

Con información de agencias

