La policía de Chile arresta al último condenado por el asesinato de Víctor Jara

Casi 50 años después de su ejecución, el 28 de agosto de 2023, seis exmilitares fueron condenados por este crimen, entre ellos, Hasse Mazzei.

El excoronel fue condenado a pasar 25 años en prisión por su participación en la muerte del cantante, así como el secuestro, tortura y domicilio de Littré Quiroga Carvajal, el director general de Prisiones durante el gobierno de Allende.

El Poder Judicial chileno informó que este sábado la ministra en visita en causas de Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó el ingreso inmediato a prisión del exmilitar.

De acuerdo con medios chilenos, el prófugo de la justicia fue encontrado por agentes policiales en una parcela en Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur del país.

El coronel fue condenado junto a otros siete militares que también participaron en los crímenes contra Jara y Quiroga, pero no se presentó a cumplir la pena dictada en 2023 por la Corte Suprema.

Desde la condena, el coronel se había mantenido prófugo y era el único de los culpables que no estaba cumpliendo condena.

La justicia chilena pudo establecer que pese a haber negado cualquier participación, Mazzei actuó en calidad de autor de los delitos, formando parte de la estructura de mando interna y portando armamento capaz de inferir los traumas y heridas que provocaron tanto la muerte de Jara como de Quiroga Carvajal, de acuerdo al fallo condenatorio.

¿Quién era Víctor Jara?

Víctor Jara fue un referente de la nueva canción chilena y profesor de la Universidad Técnica del Estado.

El 11 de septiembre de 1973, Jara se dirigió a su trabajo con normalidad. En la tarde tenía programado asistir a un acto donde hablaría el presidente Allende. Pero eso nunca pasó.

Solo un día después del golpe de Estado, Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor por invitación del mismo Allende. Además de Jara, fueron detenidos otros profesores y alumnos de la universidad.