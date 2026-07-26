La policía de Chile arresta al último condenado por el asesinato de Víctor Jara

Junto con Jara estuvieron detenidos Littré Quiroga, director nacional de prisiones durante el gobierno de Allende, y otras 5,000 personas.
Jara fue castigado con saña por los militares por ser una figura pública en esa época.
"Se le aplicaron torturas físicas, siendo los golpes más severos aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos", según la investigación del juez Miguel Vázquez.
Las agresiones "tuvieron como principal aliciente" su actividad artística, cultural y política, "estrechamente vinculada al recién derrocado gobierno" del socialista Salvador Allende, agrega la sentencia.
Militares condenados
En agosto de 2023, la Suprema Corte de Chile condenó a siete militares en retiro a penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de Jara, poco antes de que este cumpliera 50 años.
Siete antiguos oficiales deberán pagar entre 8 y 25 años de prisión, según dictaminó la corte que decidió elevar las penas fijadas inicialmente, tras analizar un recurso de revisión presentado por los acusados.
Los exoficiales del Ejército Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara y Hernán Chacón deberán pagar 15 años por el asesinato de Jara y Quiroga, además de 10 años por ambos secuestros, según el fallo.
El militar Rolando Melo recibió una pena de ocho años como encubridor. Con edades entre los 73 y 85 años, los condenados seguían el proceso en libertad.
Chacón se suicidó antes de ser detenido en agosto de 2023. Jofré, como Mazzei, tampoco concurrió voluntariamente a cumplir condena en ese entonces.
Ese mismo año, Estados Unidos extraditó a Chile al teniente en retiro del ejército chileno Pedro Barrientos, condenado en el país norteamericano como autor material del crimen y tortura del cantautor y de Quiroga.