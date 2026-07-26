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La policía de Chile arresta al último condenado por el asesinato de Víctor Jara

El militar recibió en 2023 una condena de 25 años en prisión por su participación en la muerte del cantante en los primeros días de la dictadura.
dom 26 julio 2026 01:53 PM
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muerte de Víctor Jara
El 12 de septiembre de 1973, apenas un día después del golpe militar que terminó con el gobierno socialista de Allende, Jara fue detenido y llevado al Estadio Chile, donde sería torturado y asesinado. (FOTO: Memoria Rebelde/Facebook)

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo el sábado a Nelson Hasse Mazzei, un coronel retirado del ejército, que permanecía prófugo después de ser condenado por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara.

El 12 de septiembre de 1973, apenas un día después del golpe militar que terminó con el gobierno socialista de Salvador Allende, Jara fue detenido y llevado al Estadio Chile, donde fue torturado y asesinado.

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Casi 50 años después de su ejecución, el 28 de agosto de 2023, seis exmilitares fueron condenados por este crimen, entre ellos, Hasse Mazzei.

El excoronel fue condenado a pasar 25 años en prisión por su participación en la muerte del cantante, así como el secuestro, tortura y domicilio de Littré Quiroga Carvajal, el director general de Prisiones durante el gobierno de Allende.

El Poder Judicial chileno informó que este sábado la ministra en visita en causas de Derechos Humanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó el ingreso inmediato a prisión del exmilitar.

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De acuerdo con medios chilenos, el prófugo de la justicia fue encontrado por agentes policiales en una parcela en Puyehue, en la región de Los Lagos, en el sur del país.

El coronel fue condenado junto a otros siete militares que también participaron en los crímenes contra Jara y Quiroga, pero no se presentó a cumplir la pena dictada en 2023 por la Corte Suprema.

Desde la condena, el coronel se había mantenido prófugo y era el único de los culpables que no estaba cumpliendo condena.

La justicia chilena pudo establecer que pese a haber negado cualquier participación, Mazzei actuó en calidad de autor de los delitos, formando parte de la estructura de mando interna y portando armamento capaz de inferir los traumas y heridas que provocaron tanto la muerte de Jara como de Quiroga Carvajal, de acuerdo al fallo condenatorio.

¿Quién era Víctor Jara?

Víctor Jara fue un referente de la nueva canción chilena y profesor de la Universidad Técnica del Estado.

El 11 de septiembre de 1973, Jara se dirigió a su trabajo con normalidad. En la tarde tenía programado asistir a un acto donde hablaría el presidente Allende. Pero eso nunca pasó.

Solo un día después del golpe de Estado, Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor por invitación del mismo Allende. Además de Jara, fueron detenidos otros profesores y alumnos de la universidad.

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Junto con Jara estuvieron detenidos Littré Quiroga, director nacional de prisiones durante el gobierno de Allende, y otras 5,000 personas.

Jara fue castigado con saña por los militares por ser una figura pública en esa época.

"Se le aplicaron torturas físicas, siendo los golpes más severos aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos", según la investigación del juez Miguel Vázquez.

Las agresiones "tuvieron como principal aliciente" su actividad artística, cultural y política, "estrechamente vinculada al recién derrocado gobierno" del socialista Salvador Allende, agrega la sentencia.

Militares condenados

En agosto de 2023, la Suprema Corte de Chile condenó a siete militares en retiro a penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de Jara, poco antes de que este cumpliera 50 años.

Siete antiguos oficiales deberán pagar entre 8 y 25 años de prisión, según dictaminó la corte que decidió elevar las penas fijadas inicialmente, tras analizar un recurso de revisión presentado por los acusados.

Los exoficiales del Ejército Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara y Hernán Chacón deberán pagar 15 años por el asesinato de Jara y Quiroga, además de 10 años por ambos secuestros, según el fallo.

El militar Rolando Melo recibió una pena de ocho años como encubridor. Con edades entre los 73 y 85 años, los condenados seguían el proceso en libertad.

Chacón se suicidó antes de ser detenido en agosto de 2023. Jofré, como Mazzei, tampoco concurrió voluntariamente a cumplir condena en ese entonces.

Ese mismo año, Estados Unidos extraditó a Chile al teniente en retiro del ejército chileno Pedro Barrientos, condenado en el país norteamericano como autor material del crimen y tortura del cantautor y de Quiroga.

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