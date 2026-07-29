Milei convierte las críticas contra Argentina en una estrategia electoral

El gobierno de Brasil convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para "transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios" de Milei, quien un día antes insultó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Con sus dichos, el presidente argentino "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo a la AFP una fuente diplomática de Brasil.
Una distracción
Para la politóloga Carolina Muñoz, las acusaciones de Milei son parte más de un discurso de campaña que un señalamiento real. El presidente se presentará el próximo año a reelección, por lo que comienza a atizar el discurso en esa dirección.
“Él ya está preparando eso y cuando él agita ese miedo en Argentina, automáticamente un poco se traduce en voto, porque lo que da miedo es que vuelva a Cristina Fernández de Kirchner. Y si Cristina es similar a Claudia Sheinbaum o a Lula Silva, porque son más afines”, los va a usar, indicó Muñoz en entrevista con Expansión.
Para la especialista en comunicación política, la acusación de una “campaña antiargentina” por parte de Milei es una distracción inteligente en un momento en que su gobierno atraviesa varias controversias, como una investigación por corrupción que orilló a Manuel Adorni, el jefe de gabinete de Milei y uno de sus colaboradores más cercanos, a dimitir.
“Entonces, pareciera que hacia lo interno del país se olvida de eso porque Milei está peleando con la izquierda que nos quiere venir a robar otra vez la libertad y nos quieren convertir a Venezuela”, ironiza Muñoz.
Gravar la salud y la educación pública para los extranjeros
El gobierno de Milei, así como sus pares en las provincias argentinas, usan también el discurso contra Argentina para impulsar una reforma que imponga una cuota a los extranjeros que usen los servicios de salud o cursen estudios en las universidades públicas.
Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentarán un proyecto en este sentido en la Legislatura local. Fuente de la bancada del partido de Milei en el Congreso nacional dijo al diario La Nación que evalúan presentar una iniciativa en ese sentido.
Es una lógica de entrar en una mecánica de campaña, en la cual favorece incluso poner en sus plataformas de campaña y salir a decir, ‘Universidad pública y gratuita así para los argentinos. Salud pública universal y gratuita así, pero para los argentinos y el resto que pague’, dijo Muñoz.