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Internacional

Milei convierte las críticas contra Argentina en una estrategia electoral

Las acusaciones contra México, Brasil y la izquierda internacional desvían la atención de problemas internos y fortalecen su discurso nacionalista, según especialistas.
mié 29 julio 2026 05:55 AM
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El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula durante el lanzamiento de la candidatura del aspirante presidencial de derecha de Brasil, Flavio Bolsonaro (de vuelta) dentro de la convención del Partido Liberal (PL), en Sao Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026.
"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la radio local Mitre sin aportar pruebas. (FOTO: NELSON ALMEIDA/AFP)

El Mundial 2026 mostró un fenómeno curioso en redes sociales. Mucha gente celebró más la derrota de la Argentina de Lionel Messi, que el triunfo de la selección española. La discusión desbordó el deporte cuando el actor estadounidense Samuel L. Jackson compartió una información falsa que califica a Argentina como uno de los países más racistas del mundo y pidió a las personas negras no apoyar a su selección.

El presidente de Argentina, Javier Milei, no tardó en usar la discusión para impulsar su agenda, a un año de presentarse a una reelección complicada, cuando la economía argentina da señales de recuperación, aunque éstas no llegan a los bolsillos de todos los habitantes del país.

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Una “campaña antiargentina”

Javier Milei, uno de los máximos referentes de la extrema derecha latinoamericana, y sus seguidores intentaron enmarcar la controversia dentro de su “batalla cultural” y atribuyeron los cuestionamientos a la izquierda global.

“Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, desafió el mandatario, sin más precisiones, en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a un mapa nacional atravesado por su bandera.

Otros referentes del movimiento libertario en Argentina fueron más directos en sus señalamientos contra la oposición peronista por los discursos en contra del racismo argentino.

“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña antiargentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas”, escribió Agustín Laje, uno de los intelectuales de referencia de Milei.

El presidente argentino dio un paso más allá el domingo, cuando acusó sin pruebas al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina”.

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la radio local Mitre sin aportar pruebas. "Y después me vienen a hablar de interferencia”.

Agregó que dicha campaña fue "financiada... por México, por el partido Demócrata en Estados Unidos, bueno, ¿quiénes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.

Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataques se daban porque "si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el lunes la existencia de una campaña contra Argentina.

“Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, dijo Sheinbaum el lunes en su conferencia de prensa.

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El gobierno de Brasil convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para "transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios" de Milei, quien un día antes insultó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Con sus dichos, el presidente argentino "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo a la AFP una fuente diplomática de Brasil.

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Esta combinación de imágenes creadas el 26 de julio de 2026 muestra al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (izquierda) durante la firma de la ley que establece una línea de crédito para las empresas afectadas por los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos, en el Palacio Planalto en Brasilia el 22 de julio de 2026; y el presidente de Argentina, Javier Milei, en la sede de La Libertad Avanza, tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales de mitad de período en Buenos Aires el 26 de octubre de 2025.
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Una distracción

Para la politóloga Carolina Muñoz, las acusaciones de Milei son parte más de un discurso de campaña que un señalamiento real. El presidente se presentará el próximo año a reelección, por lo que comienza a atizar el discurso en esa dirección.

“Él ya está preparando eso y cuando él agita ese miedo en Argentina, automáticamente un poco se traduce en voto, porque lo que da miedo es que vuelva a Cristina Fernández de Kirchner. Y si Cristina es similar a Claudia Sheinbaum o a Lula Silva, porque son más afines”, los va a usar, indicó Muñoz en entrevista con Expansión.

Para la especialista en comunicación política, la acusación de una “campaña antiargentina” por parte de Milei es una distracción inteligente en un momento en que su gobierno atraviesa varias controversias, como una investigación por corrupción que orilló a Manuel Adorni, el jefe de gabinete de Milei y uno de sus colaboradores más cercanos, a dimitir.

“Entonces, pareciera que hacia lo interno del país se olvida de eso porque Milei está peleando con la izquierda que nos quiere venir a robar otra vez la libertad y nos quieren convertir a Venezuela”, ironiza Muñoz.

Gravar la salud y la educación pública para los extranjeros

El gobierno de Milei, así como sus pares en las provincias argentinas, usan también el discurso contra Argentina para impulsar una reforma que imponga una cuota a los extranjeros que usen los servicios de salud o cursen estudios en las universidades públicas.

Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) presentarán un proyecto en este sentido en la Legislatura local. Fuente de la bancada del partido de Milei en el Congreso nacional dijo al diario La Nación que evalúan presentar una iniciativa en ese sentido.

Es una lógica de entrar en una mecánica de campaña, en la cual favorece incluso poner en sus plataformas de campaña y salir a decir, ‘Universidad pública y gratuita así para los argentinos. Salud pública universal y gratuita así, pero para los argentinos y el resto que pague’, dijo Muñoz.

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