Milei convierte las críticas contra Argentina en una estrategia electoral

Una “campaña antiargentina”

Javier Milei, uno de los máximos referentes de la extrema derecha latinoamericana, y sus seguidores intentaron enmarcar la controversia dentro de su “batalla cultural” y atribuyeron los cuestionamientos a la izquierda global.

“Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, desafió el mandatario, sin más precisiones, en una publicación en su cuenta de Instagram, junto a un mapa nacional atravesado por su bandera.

Otros referentes del movimiento libertario en Argentina fueron más directos en sus señalamientos contra la oposición peronista por los discursos en contra del racismo argentino.

“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña antiargentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas”, escribió Agustín Laje, uno de los intelectuales de referencia de Milei.

El presidente argentino dio un paso más allá el domingo, cuando acusó sin pruebas al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una "campaña antiargentina”.

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei en una entrevista con la radio local Mitre sin aportar pruebas. "Y después me vienen a hablar de interferencia”.

Agregó que dicha campaña fue "financiada... por México, por el partido Demócrata en Estados Unidos, bueno, ¿quiénes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.

Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataques se daban porque "si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el lunes la existencia de una campaña contra Argentina.

“Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, dijo Sheinbaum el lunes en su conferencia de prensa.