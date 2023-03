¿México está de moda?

Sinceramente en ese momento no supe qué contestar y no porque tenga dudas de nuestra capacidad, sino porque llevo tantos años escuchando lo mismo sin gran resultado que no me quería ilusionar sin una verdadera justificación. Por lo anterior, creo que es oportuno analizar algunos puntos a favor y en contra para así podernos formar una opinión al respecto.

Dentro de los puntos relevantes a favor, vería el T-MEC, un acuerdo entre Estados Unidos (EU), Canadá y México que sustituyó al TLCAN y que prometía desde 1994 traer nuevas plantas, trabajo, industrias, etcétera a México. Hoy en día continuamos viendo impulsos por parte de este acuerdo, es más, me atrevería a decir que con el T-MEC tomó un segundo aire. Conocido como el famoso nearshoring, este efecto estaría haciendo que varias empresas a nivel internacional estén buscando colocar sus plantas o maquilas en México, principalmente en la frontera, lo que les ayudaría a facilitar su distribución en EU, mejorar sus cadenas de suministro -puesto que somos excelentes proveedores de varias industrias-, hacer una eficiencia en costos, entre otros.

El T-MEC es uno de los acuerdos económicos más importantes que tenemos, pero no hay que olvidar que también contamos con acuerdos con otras economías, lo que a la larga podría beneficiarles a las compañías que decidan mudar operaciones a nuestro país.

De igual manera, en términos de cadenas de distribución, somos un país con industrias desarrolladas y maduras en el caso automotriz, acereras, metales industriales, metales preciosos, por mencionar algunos; asimismo, ofrecemos ventajas en términos de mano de obra, ya que es calificada y más barata que en EU o Canadá.

Un ejemplo de este efecto sería que no solo Elon Musk optó por crear su mega planta en México, sino que varias empresas asiáticas estarían buscando colocarse aquí desde hace dos años, lo que traería fuentes de empleo directas e indirectas.

No hay que olvidar nuestra privilegiada ubicación geográfica, ya que no solo estamos cerca de EU, sino que contamos con vías de fácil acceso como carreteras y puertos para conectar con el resto del mundo, lo que también ayuda en el tema de la distribución de mercancías.

Dentro de los desafíos que podríamos encontrar con esta transición de empresas a nuestro país sería que para ofrecer mejores condiciones podríamos mejorar los temas relacionados a la inseguridad, ya que aunque contamos con infraestructura, hoy en día las vías de transporte no cuentan con la seguridad necesaria. También hay que tomar en cuenta temas culturales y legales, más de 29 empresas asiáticas estarían buscando instalarse en la frontera, lo que traerá grandes oportunidades de generación de empleos tanto directos como indirectos. Cabe mencionar que empresas relacionadas a construcción y vivienda podrían ver un impulso gracias a esto.

Otro punto que podría presentar un reto serían las diferentes formas de trabajar y la combinación de culturas, ya que cada país es diferente por lo que tanto nosotros como las nuevas culturas tendríamos que buscar un punto medio para poder alcanzar objetivos en conjunto.