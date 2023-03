A la caza de Guacamayas

¿Cómo hacemos entonces para que las personas que toman las decisiones en el país lo entiendan?, pareciera que ni volviendo a nacer.

Los ataques digitales están a la orden del día y a pesar de tener una responsabilidad laboral, no se puede tener una certeza de estar atendiendo todo al 100%, y no por ello podemos ser culpados por un tema que como lo he dicho sobrepasa el entendimiento y visión de las autoridades.

Guacayama Leaks aún tiene mucho para sacar a la luz, la cantidad de documentos, correos es abismal, por ello varios medios que tienen los archivos no han hablado, pero a cuentagotas aprenderemos lecciones de ciberseguridad, pero la más importante, estar inmersos en la temática es vital.

Nota del editor: Carlos Ramírez Castañeda es especialista y apasionado por el Derecho Informático, particularmente en ramas de Ciberseguridad, Cibercriminalidad y Ciberterrorismo. Tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Santiago de Compostela España, Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales, profesional siempre interesado en temas de ciberprevención particularmente con sectores vulnerables. Síguelo en Twitter como @Ciberagente . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

