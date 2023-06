El reto de la comunicación interna de las empresas

(Expansión) - Ahora que oficialmente en el mundo ha terminado la pandemia del covid-19, las empresas enfrentan una nueva realidad en términos de comunicación. Durante el encierro, los líderes gerenciales tuvieron que encontrar nuevas formas de comunicarse con sus equipos y desarrollar nuevas estrategias de comunicación interna que continuamente deben adecuarse al cambiante ambiente.

Lo anterior ha implicado, entre otras cosas, variar los canales de comunicación acorde a las necesidades específicas de cada grupo de empleados (videos, podcasts, infografías, mensajes de texto sms, etc.) para asegurar que los mensajes no pasen desapercibidos; repensar la forma de medir el éxito de la comunicación interna; y motivar a los empleados a, cada vez más, compartir sus comentarios y pensamientos a través de los canales internos y no de las redes sociales.