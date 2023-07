El futuro solo promete una cosa: sorpresas

(Expansión) - Sé que no me conocen, pero les cuento que aunque soy financiera y parte de mí es bastante estructurada y organizada, amo las sorpresas. Soy el tipo de persona que si le preguntas: ¿qué quieres de cumpleaños?, te diría que una sorpresa. Una respuesta algo ambigua e incierta, ¿no...?, pero divertida.

Por esa curiosidad, desde hace tiempo me causa mucho interés, y he de confesar que hasta cierto punto miedo, el tema de la Inteligencia Artificial (IA). Me gustaría saber en qué tanto podría ayudar y hasta qué punto sería bueno. O como en las películas, si habrá algún punto en que las máquinas buscarán controlar al humano. Suena aterrador, pero por ahora les contaré un poco sobre cómo veo que la IA podría estar ayudando en algunos de mis sectores favoritos y platicaremos más a fondo sobre el financiero, así como los retos que podríamos ver en el camino.