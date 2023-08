ChatGPT, mucho más que un "gadget" simpático

Desde que Open AI presentó ChatGPT al público a finales del año pasado, este gadget despertó mi curiosidad y decidí “subirme al tren” inmediatamente. Abrí mi cuenta desde los primeros días y me suscribí al servicio de paga tan pronto como estuvo disponible. Sin embargo, cuando hablo del tema con amigos y conocidos, frecuentemente surge esta pregunta, en diferentes formas: "Sin duda es una herramienta súper interesante, pero ¿cómo le sacas provecho práctico?". Utilizaré este espacio para tratar de responder esa pregunta, a partir de usos sencillos y cotidianos, pero, no por eso de escaso valor.

ChatGPT no es sólo una herramienta para buscar información, puesto que esa tarea la realizan los motores de búsqueda (Google, Bing, Yahoo, etc.) desde hace mucho tiempo. Por el contrario, sirve también para localizar, seleccionar, procesar y organizar dicha información de una manera que no habíamos visto antes, a una velocidad increíble. Otra enorme ventaja de ChatGPT es la capacidad para afinar las instrucciones y personalizar los resultados. Ya sea que busques recomendaciones de viajes acorde a tus planes o intereses, o de libros por temas, géneros o idiomas, esta herramienta puede adaptarse a tus preferencias y, por lo tanto, arrojar resultados muy valiosos.

Muchos cuestionan el valor de pagar 20 dólares al mes por el servicio de ChatGPT Plus, aunque yo lo considero una excelente forma de utilizar mi dinero. Aun cuando mi suscripción a Global Entry sigue ocupando el puesto número uno en términos de retorno sobre la inversión -ya que me ahorra incontables horas en aeropuertos-, ChatGPT se está posicionando dentro de mi top ten.

A nivel personal, esta herramienta de IA generativa ha sido increíblemente útil. Por ejemplo, me ayuda a identificar libros que me interesan y a localizar comentarios y críticas que facilitan mi decisión de leerlos o no, así como a preparar resúmenes de artículos, documentos y discursos, ahorrándome los detalles y gran cantidad de tiempo. Me permite interpretar y entender exámenes médicos en términos sencillos, proporcionando ideas puntuales para comentar con mi doctor. Me sugiere rutinas de ejercicio adaptadas a mis necesidades, y construye menús conforme a lineamientos nutricionales específicos, centrándose en los ingredientes y el tiempo de preparación de mi preferencia.

En el plano familiar, ChatGPT ha resultado ser un tesoro. Planificar viajes es más sencillo a partir de itinerarios sugeridos y consejos prácticos. Con hijos adolescentes en casa, cada día presenta retos. ChatGPT nos ha ayudado a identificar estrategias para fomentar interacciones positivas, sugerido actividades y lecturas interesantes para esta etapa de la vida y recomendado películas que dan en el clavo. ¿Y para mi hijo de 7 años? ChatGPT ha sido una fuente inagotable de inspiración: desde películas apropiadas para su edad hasta experimentos caseros sencillos y divertidos, manualidades entretenidas y chistes simplones. Creé una lista de canciones (playlist) para regalar a mi mamá en su cumpleaños 70, perfectamente alineada con su gusto musical.

Desde la perspectiva profesional, ChatGPT se ha integrado en mi flujo de trabajo. Por ejemplo, lo utilizo para obtener información relevante sobre un cliente potencial antes de una reunión programada con poca anticipación, para construir iniciativas de desarrollo de negocios, sugerir indicadores de desempeño y recomendaciones para optimizar procesos.

De igual manera, responde preguntas sobre derecho extranjero que me permiten sostener una conversación básica con un colega en otra jurisdicción, y me ayuda a redactar borradores de correos electrónicos, bosquejos de presentaciones y contenido para mi perfil de LinkedIn. Con frecuencia utilizo ChatGPT para diseñar agendas, con el objetivo de incrementar eficiencia y productividad en las reuniones.

Como cualquier herramienta, entre más la utilizas, más fácil te resulta emplearla y la calidad de los resultados mejora. Para quienes estén interesados en sacar el mayor provecho de ChatGPT y otros chabots similares, recomiendo ampliamente buscar tutoriales o cursos en línea para afinar tus habilidades, incluyendo la capacidad para generar instrucciones (prompt engineering).