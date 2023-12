Entrelíneas| El manifiesto de la IP para 2024

En cuanto a política recaudatoria, el mensaje entrelíneas de la agenda empresarial es aumentar la recaudación, pero no necesariamente subir los impuestos. El planteamiento es: primero, hay que obligar a que paguen los que no pagan, limitar el uso del efectivo en la economía, fortalecer el cobro de impuestos ya existentes (como el predial), pero no aumentar el ISR ni el IVA.

Los empresarios presumen estar listos para ser parte de los foros de análisis que los políticos programarán rumbo a la sucesión presidencial. Quieren ser vistos como agentes de transformación social, pero el gran reto que tienen es asimilarse, en verdad, como parte de una sociedad más actuante, exigente y con posturas más enérgicas. En resumen, los empresarios deben velar por el interés público, teniendo presente que ello no impide el legítimo interés privado. Al final, no es posible que haya empresas exitosas en una sociedad fracasada.

En este momento, el termómetro rumbo a la sucesión presidencial calcula que los empresarios ven a Claudia Sheinbaum como la virtual sucesora de Andrés Manuel López Obrador, y una de las razones que alimenta esta percepción tiene que ver con el desencanto que registra la otra carta, Xóchitl Gálvez, a quien ven como una candidata sin sustancia, que ya no despegó y, entonces, dejó de ser vista como el fenómeno político que podía darle batalla a la cargada oficialista.

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

