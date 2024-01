Diversidad, equidad e inclusión bajo ataque

En un mundo diverso, todas las posturas son válidas, siempre y cuando no transgredan la libertad de otras personas. Sin embargo, me pregunto hasta dónde llegará el alcance de esta oposición vehemente en contra de la inclusión. ¿Será suficiente para revertir una tendencia global que ha tocado a la mayoría de los sectores o se apagará hasta que regrese un nuevo escándalo? La respuesta no la tengo, pero vale la pena monitorear el debate alrededor de las acciones DEI a lo largo de este año.

_____

Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión