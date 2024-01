Siete tendencias que definirán el rumbo de la ciberseguridad en 2024

5. Zero Trust como arquitectura

2024 podría ser el año en que el modelo de Zero Trust sea visto no solamente como un conjunto de tecnologías, sino como una suma de elementos fundamentales que benefician al negocio, para lo cual es necesario que la alta dirección de la empresa se involucre en la ejecución de una estrategia de confianza cero.

Con el fin de apoyar esta labor, el equipo de ciberseguridad debe adoptar Zero Trust como una arquitectura que integra una variedad de componentes que contribuyen a tomar control de la confianza en las entidades que tienen acceso a la información corporativa sensible, y la cual rebasa las fronteras de la empresa debido a la adopción del trabajo remoto.

Sin duda, habrá fallas en la implementación de proyectos de Zero Trust, por lo que cobra aún más relevancia la labor del CISO para ajustar la arquitectura a las necesidades de la empresa y reforzar la gestión de identidades y del acceso a la información. Asimismo, será quien le dé una nueva perspectiva al concepto de Zero Trust para no limitarlo a plano meramente tecnológico y que se convierta en un habilitador del negocio.

6. Detección de ataques automatizada

Este año se prevé que los ataques cibernéticos sean más efectivos debido a que los agentes de amenazas utilizarán herramientas de vanguardia como la IA generativa para identificar las vulnerabilidades en sectores críticos.

Hay que tener en cuenta que mucho del código que se ha desarrollado recientemente se ha apoyado en la IA generativa, el cual puede presentar fallas y vulnerabilidades de origen, lo que lo convierten en un alto factor de riesgo para las empresas. Con el fin de reducirlos y detectar vulnerabilidades, se utilizará esta misma innovación, y reforzar las líneas de defensa.

De igual forma, se prevé el uso de soluciones de bring your own IA (BYOIA) abriendo la puerta a nuevos factores de riesgo, por lo que el tema de la gobernabilidad será crítico. En este sentido, es necesario que se ponga mayor atención a crear mejores regulaciones, leyes, políticas y manuales de ética para el uso adecuado y ético de la IA.

7. El ransomware seguirá siendo imparable

Este software malicioso continuará teniendo en la mira la información confidencial de las organizaciones, problema que se exacerbará con el incremento del uso del ransomware como servicio (RaaS), orillando a las empresas a pagar más para que sus datos no lleguen al Dark Web o a los mercados negros virtuales.

La respuesta de las organizaciones ante esta amenaza deberá ser más proactiva que reactiva, y regresar a las prácticas básicas de seguridad como la gestión de parches y actualizaciones, dejar de utilizar software obsoleto, monitorear constantemente y tener una estrategia efectiva de detección y respuesta, entre muchas otras.

2024 plantea desafíos significativos en el ámbito de la ciberseguridad, exigiendo una adaptabilidad constante ante las amenazas emergentes. Desde el papel estratégico del CISO hasta la evolución de tecnologías como la inteligencia artificial, la privacidad y la arquitectura Zero Trust, las organizaciones deben estar atentas y preparadas.

La colaboración entre líderes, profesionales de ciberseguridad y reguladores será esencial para construir un entorno empresarial seguro y resistente en el complejo panorama digital.

______

Nota del editor: Erik Moreno es director de Ciberseguridad en Minsait, una empresa de Indra en México. Su experiencia incluye el diseño, definición de estrategias y proyectos de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdefensa, así como implementaciones tecnológicas, diseño de arquitecturas de seguridad y de TI y la entrega de una gran diversidad de proyectos. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

