La carrera en la que no estamos

Mi primera computadora personal fue una Hewlett-Packard. Eran los primeros años del nuevo milenio y la empresa aún no se acortaba el nombre a HP, el monitor no era plano y no recuerdo un CPU tan grande, con tan poca potencia. Precargado en esa PC venía el sistema operativo Windows 2000 y en una caja aparte, los CD-ROM con la versión más reciente de Encarta, la enciclopedia digital de Microsoft.