En la era de la IA, todo es un problema de atribución

Durante más de una década, me he dedicado -desde mi formación de economista- a ayudar a las mayores empresas latinoamericanas a perfeccionar sus estrategias de marketing. Un desafío persistente con el que se encuentran las compañías es conciliar los datos de sus sistemas de reportería con el valor real que generan sus actividades de marketing. Esta conciliación es crucial no sólo para la presentación de resultados, sino para mejorar sus enfoques estratégicos y en consecuencia la calidad de sus decisiones.