Capitalismo consciente, una brújula para startups

No es un lujo, es una necesidad

Para las startups, la adopción de esta postura es una necesidad. En un entorno de alta competitividad y cambio constante, aquellas que se aferran al egoísmo económico están destinadas a fracasar. La cuestión, y en esto también coincido con Thomas, está en tomar decisiones que beneficien a todos para lograr un crecimiento sostenible.

Es hora de desafiar lo que entendemos por “éxito”. ¿Se trata de amontonar riqueza sin importar a quién pisamos, o de construir un legado que realmente deje huella? Para los empresarios, este no es un juego de elección; abrazar un modelo consciente no es una opción de lujo, es la única ruta para que sus negocios no solo sobrevivan, sino que dominen en un mundo que exige más impacto y menos excusas.

____

Nota del editor: Jorge Sánchez García es socio director de Apolo 25. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

