Democracia y justicia

Entre otros temas, el T-MEC no prevé ni contempla la existencia de fuerzas armadas a cargo de empresas que, normalmente, compiten en condiciones de igualdad con sus competidores, siendo especialmente compleja el área de aviación, donde el operador aéreo tendría que sujetarse a normas, procedimientos y auditorías no adaptados a la forma de operar de las instituciones castrenses. No menos difícil será transitar la inspección aeroportuaria, en el que las reglas, exigencias y fórmulas de valoración de la industria, demandarán de los operadores mexicanos severos retos.

En suma, si bien es cierto que la negociación está programada para el 2026, resulta urgente el establecimiento de grupos de trabajo y conciliación de intereses que operen desde inicios del año siguiente, ya que, el esperar los tiempos de revisión ordinaria nos colocará en una condición de urgencia y apremio, en el que la negociación pudiera no resultar lo que debiera.

Una de las rutas que aparecerán, impuestas por la realidad, será la negociación y firma de un tratado de orden migratorio, aduanero y de tránsito de capitales, siendo esos temas los que pueden establecer condiciones propicias al establecimiento de mesas en que se llegue a acuerdos de mutuo provecho en los otros que hemos apuntado.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

