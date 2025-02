Superar el síndrome del impostor: El viaje de un coach ejecutivo con una líder de alto desempeño

Ayudar a Clarissa a superar el síndrome del impostor no se trató de eliminar la duda por completo—incluso los líderes más exitosos experimentan momentos de incertidumbre. En su lugar, se trató de cambiar su mentalidad y dotarla de herramientas para manejar esos sentimientos de manera productiva. Así es como trabajamos:

1. Reencuadrar la duda

En lugar de ver la duda como prueba de incompetencia, la alenté a verla como una señal de crecimiento.

“Las personas de alto desempeño a menudo dudan de sí mismas porque están ampliando sus límites,” le expliqué. “La duda significa que estás operando fuera de tu zona de confort—y ahí es donde ocurre el verdadero liderazgo”.

Al reformular su miedo como una respuesta natural a nuevos desafíos, Clarissa se volvió más cómoda con la incertidumbre.

2. Documentar evidencia de competencia

Uno de los ejercicios más efectivos que hicimos fue crear un diario de logros. Cada semana, Clarissa documentaba contribuciones tangibles que había hecho—resolver un conflicto, cerrar un trato clave o guiar a un líder emergente. Con el tiempo, esto la ayudó a internalizar su impacto y reconocer que su éxito era el resultado de sus habilidades, no de la suerte.

3. Practicar la autocompasión

El perfeccionismo era una de las mayores luchas de Clarissa. Se imponía estándares imposiblemente altos y se criticaba rápidamente por cualquier error. Introduje el concepto de autocompasión—tratarse con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecería a un amigo o colega.

4. Normalizar la experiencia

Uno de los momentos más liberadores para Clarissa fue darse cuenta de que no estaba sola. Compartí historias de líderes reconocidos que habían hablado públicamente sobre sus propias luchas con el síndrome del impostor, desde Sheryl Sandberg hasta Howard Schultz.

5. Buscar apoyo y mentoría

Clarissa había sido reacia a compartir sus inseguridades con otros, temiendo que la vieran como débil – a sentirse vulnerable. Pero cuando finalmente habló con un mentor de confianza, se sorprendió al escuchar que él también había pasado por lo mismo.

Meses después, Clarissa llegó a una de nuestras sesiones con una energía diferente. Ya no cuestionaba si merecía su puesto. En cambio, se centraba en cómo maximizar su impacto.

“Todavía tengo momentos de duda,” admitió, “pero ahora sé que no me definen. Yo me defino a mí misma.”

Y tú, ¿has vivido o vives el síndrome del impostor?

____

Nota sobre Autor: Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Es experto en Cultura Organizacional, Estrategia, Gobierno Corporativo y Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo, además de desempeñarse como Consejero Independiente. Como Coach Ejecutivo especializado en el C-Suite, ha trabajado con líderes de alto nivel para impulsar su efectividad y legado. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

