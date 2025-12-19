¿Protagonista o espectador? El lugar de México en la agenda birregional CELAC-UE

La primera cumbre, celebrada en 2013 en Santiago (Chile), sentó las bases del diálogo birregional: se formuló una declaración de asociación, se establecieron canales políticos, y se lanzó un compromiso de cooperación técnica y comercial. La segunda, llevada a cabo en junio de 2015 en Bruselas (Bélgica), expandió la agenda más allá del comercio tradicional hacia la digitalización y el desarrollo sostenible. La tercera edición, celebrada en 2023 también en Bruselas, marcó un hito: la Unión Europea lanzó la iniciativa Global Gateway para América Latina y el Caribe, comprometiendo más de 45 mil millones de euros para inversiones en infraestructura verde, digital y de conectividad. Esa edición estableció también la periodicidad bienal de la cumbre CELAC-UE y un mecanismo de seguimiento intermedio por ministerios europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, pese a las buenas intenciones, muchos de esos compromisos se han quedado en la fase de anuncio. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de preparación. Muchos países de América Latina, incluido México, carecen de mecanismos de estructuración rápida de proyectos con potencial de ser financiados, lo cual ha demorado la asignación de recursos y la obtención de resultados concretos. A esto se suma una competencia interna que fragmenta los esfuerzos: cada país busca atraer inversión europea de manera aislada, provocando un escenario en el que abundan los anuncios, pero los resultados tangibles no se ven aún.

La cuarta cumbre en Santa Marta (Colombia) representó menos un evento protocolario y más una llamada de atención en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, una agenda verde-digital intensificada y un reconocimiento de que la cooperación debe pasar de la retórica a la ejecución. La declaración final insistió en los temas habituales –comercio, inversión sostenible, seguridad y cadenas de valor—, pero esta vez con un matiz de urgencia: la cooperación debe dejar de ser sólo retórica.

Para México, este nuevo capítulo abre una ventana concreta de oportunidades que se podrían capitalizar. Nuestro país puede, si se lo propone, trabajar en el diseño de un portafolio de proyectos listos para inversión bajo la iniciativa Global Gateway, posicionarse como plataforma de manufactura verde y digital para Europa-América del Norte, y fortalecer la cooperación en seguridad logística, procesos de exportación y desarrollo de talento.

Para materializar estas posibilidades, México debe actuar con precisión. Debe presentar a la UE una lista de proyectos que cumplan con criterios ESG, con cronogramas claramente definidos, así como permisos y cofinanciamiento ya identificados. Al mismo tiempo, debe negociar activamente su participación en la mesa UE-México de cadenas de valor: electromovilidad, dispositivos médicos, electrónica avanzada, entre otros. Asimismo, debe aprovechar la agenda de seguridad logística para establecer flujos seguros de exportación entre el norte del país y la frontera con Estados Unidos, con la finalidad de reducir riesgos de robo de carga y mejorar su competitividad comercial frente a otros destinos latinoamericanos.