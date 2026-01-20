Integridad con terceros: el 'no negociable' frente a la revisión del T-MEC

Las autoridades estadounidenses llegarán a la mesa con una postura endurecida: la vigilancia extrema sobre el financiamiento ilícito. Con la designación oficial de ciertos cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y la aplicación de la FEND Off Fentanyl Act, ya no se trata solo de corrupción administrativa; el foco se ha desplazado hacia la seguridad nacional.

Esto cambia las reglas del juego: una empresa mexicana que, por omisión, tenga en su cadena de suministro a un proveedor vinculado —siquiera indirectamente— con estas redes, no solo enfrenta un riesgo reputacional, sino sanciones económicas devastadoras y el congelamiento inmediato de activos bajo normativas de seguridad nacional estadounidense.

Independientemente del avance diplomático, las empresas deben vigilar obsesivamente con quién se relacionan. Si quedan dudas sobre la urgencia de esto, analicemos el contexto:

Durante años, el cumplimiento en México se centró en "hacer bien las cosas puertas adentro". Códigos de ética y controles internos son ya el estándar. Sin embargo, esa visión resulta incompleta y peligrosa. Hoy, una empresa se extiende hasta su último proveedor, agente aduanal o socio comercial. Persiste una falsa seguridad de que, mientras la organización actúe correctamente, los riesgos están controlados. La realidad es que los problemas más graves hoy ingresan por la puerta trasera, a través de terceros mal supervisados.