Después de la incertidumbre de 2025, México puede consolidar su comercio global en 2026

En los últimos días, los mercados internacionales han vuelto la mirada hacia la región por el potencial impacto que ciertas acciones de Estados Unidos pueden tener sobre la dinámica global de mercancías. Más allá de las implicaciones geopolíticas que representan, el suministro de petróleo y combustibles es un factor que merecerá especial atención en este año.

Cualquier ajuste en este frente puede influir en la política comercial global, en los precios de la energía y en las decisiones de inversión en América Latina y, particularmente, en Estados Unidos, principal socio comercial de México.

El entorno internacional está cambiando y México tiene más que ganar si aprovecha estos ajustes, tanto por su ubicación estratégica como por su nivel de integración regional y su capacidad productiva.

Cada reacomodo en el comercio energético o en las alianzas hemisféricas modifica los incentivos de las grandes corporaciones para reorganizar sus cadenas de suministro. En ese contexto, México puede beneficiarse si acompaña estos cambios con políticas claras y competitivas que atraigan inversiones complementarias a las que ya se están relocalizando.

2026 será un año crítico por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la primera mitad del año y representa una oportunidad para fortalecer reglas de origen, incentivar la proveeduría regional y profundizar la integración de las industrias exportadoras, coordinando los sectores público y privado. México concluyó las consultas públicas a finales del 2025 que recogieron la visión de múltiples sectores productivos.

Considero que la agenda comercial de México debe seguir avanzando en la diversificación de mercados; tanto el fortalecimiento de vínculos con Sudamérica, como la actualización del acuerdo con la Unión Europea y la exploración de nuevas oportunidades en Asia o África pueden ayudar a reducir la dependencia de un solo mercado. Sin duda, Estados Unidos seguirá siendo esencial para el intercambio de mercancías mexicanas, pero el reto está en complementar esa relación con nuevas rutas de crecimiento.

Para aprovechar el momento, México también necesita avanzar en su capacidad interna: infraestructura logística moderna, talento especializado y una política industrial que agregue valor al comercio exterior, además de financiamiento adecuado para las empresas exportadoras.

La competitividad no se construye únicamente con geografía o tratados comerciales, sino con la capacidad de transformar recursos locales en valor exportable de forma sostenible y resiliente.