El Super Bowl también se juega en México

La pregunta que deberíamos hacernos no es quién levanta el trofeo Vince Lombardi, sino una más relevante para nuestro país: ¿cómo gana México con el Super Bowl?

Para empezar, conviene decirlo sin rodeos: el Super Bowl no es solo deporte, es uno de los mayores fenómenos económicos del planeta. En 2025, el gasto total asociado al evento en Estados Unidos superó los 16,000 millones de dólares entre consumo en alimentos, bebidas, entretenimiento y apuestas. No es un partido: es una temporada de consumo concentrada en un solo día. Y ahí es donde México entra al juego, aunque muchas veces no lo reconozcamos.

Creo que el primer canal de impacto es el comercio y la manufactura. Buena parte de lo que se consume ese domingo (pantallas, electrodomésticos, sistemas de audio, empaques, bebidas, insumos alimentarios) está vinculado a cadenas productivas que pasan por México. Somos un eslabón central en la manufactura integrada de Norteamérica. Cuando el Super Bowl dispara la demanda, nuestras fábricas, puertos y proveedores también sienten ese impulso.

Pero hay un protagonista que merece mención especial: el aguacate mexicano. Se estima que cada Super Bowl detona el consumo de más de 150,000 toneladas de aguacate en Estados Unidos, gran parte de ellas provenientes de Michoacán. No es una cifra menor ni anecdótica. Estamos hablando de miles de productores, empacadoras, transportistas y exportadores que trabajan meses para abastecer ese pico de demanda. El guacamole del domingo no es solo botana; es ingreso, empleo y desarrollo regional.

En otras palabras, mientras millones celebran con chips y guacamole, México está literalmente dentro del plato.

Este dato revela algo más profundo, el Super Bowl expone la dependencia (y la complementariedad) entre ambas economías. No se trata de caridad ni de suerte; es integración productiva. México no es un espectador, es proveedor estratégico.