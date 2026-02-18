3.4 billones de pesos fuera del radar empresarial

En México, 30.7 millones de personas viven con al menos una discapacidad o limitación funcional. Éstas se concentran en 51% de los hogares, lo que implica que una de cada dos familias vive esta realidad todos los días e influye en sus decisiones de consumo. Sin embargo, estas personas rara vez están en la conversación estratégica cuando las empresas diseñan productos, servicios, experiencias, etc.

Por eso en Noubi, mi empresa de consultoría, y Éntrale nos preguntamos qué tan relevante es el poder de gasto de esta población y de las personas que toman decisiones de consumo junto con ella. Para responder, retomamos una medición que en Reino Unido se conoce como Purple Pound, que calcula el tamaño del mercado asociado a la discapacidad, y la replicamos con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 para estimar su magnitud en México.

Encontramos que las personas con algún grado de discapacidad y sus hogares tienen un gasto acumulado anual de 3.4 billones de pesos. Sí, billones. Lo equivalente a cerca de una tercera parte del presupuesto del Gobierno Federal de 2026.

Además, aunque estos hogares registran ingresos promedio 15% menores que el resto, la discapacidad está presente en todos los niveles socioeconómicos. No es un fenómeno acotado a un solo estrato. Esto implica que cualquier empresa, sin importar su posicionamiento, tiene frente a sí una oportunidad que probablemente no ha dimensionado.

En el mundo ya hay empresas que entendieron esto. Marcas como Rare Beauty que rediseñaron empaques para personas con falta de destreza manual. Bancos como Barclays que desarrollaron tarjetas de colores brillantes y con una hendidura para personas con debilidad o discapacidad visual. Armadoras como Nissan que adaptaron vehículos desde fábrica para quienes tienen discapacidad motriz.

Estos casos demuestran que apostar por la inclusión de personas con discapacidad es un buen negocio. Reflejan un ganar-ganar en donde las empresas aprovechan una oportunidad de negocio la cual, a su vez, genera un impacto social enorme para quienes acceden a estos bienes y servicios.