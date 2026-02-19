Publicidad

Opinión

El miedo, la variable que las empresas siguen sin saber gestionar

En entornos de alta presión, el miedo suele verse como una señal de debilidad, alimentado por una narrativa dominante donde se premia la seguridad absoluta, la certidumbre y el control.
jue 19 febrero 2026 06:01 AM
Aunque no aparece en los reportes financieros, esta emoción está presente en prácticamente todas las organizaciones a través del temor a cometer errores, enfrentar cambios drásticos o a perder relevancia, apunta Gerardo del Villar. (Foto: iStock)

En el mundo empresarial se habla constantemente de crecimiento, innovación y liderazgo, sin embargo, la toma de decisiones también depende de otra variable poderosa, pero poco abordada: el miedo. Aunque no aparece en los reportes financieros, esta emoción está presente en prácticamente todas las organizaciones a través del temor a cometer errores, enfrentar cambios drásticos o a perder relevancia.

En entornos de alta presión, el miedo suele verse como una señal de debilidad, alimentado por una narrativa dominante donde se premia la seguridad absoluta, la certidumbre y el control. Pero esta visión ignora una realidad incómoda: el miedo no desaparece por decreto, se transforma en un factor silencioso dentro de las organizaciones que se manifiesta en juntas donde nadie cuestiona, en estrategias que privilegian la comodidad sobre la competitividad o en equipos incómodos. Y eso no es falta de talento ni de visión, sino de una gestión deficiente de una emoción inevitable.

Tras convivir varios años con los grandes depredadores del mundo en entornos extremos, aprendí que ignorar el miedo es una forma de arrogancia que incluso puede costar la vida. El miedo cumple una función clara como señal de alerta, obligándonos a observar con mayor atención para poder anticipar las consecuencias. En el ámbito corporativo ocurre algo similar: cuando el miedo no se reconoce, se filtra en la cultura organizacional y termina condicionando el desempeño colectivo.

Este enfoque conecta con uno de los dilemas centrales de las empresas actuales, donde, en mercados cada vez más volátiles, las decisiones se toman con información incompleta, bajo presión de tiempo y con consecuencias inmediatas. En este contexto, el miedo cumple una función adaptativa, alerta sobre los riesgos reales, obliga a evaluar los escenarios y ayuda a afinar el criterio.

Existe una narrativa muy extendida que asocia el liderazgo con la certeza absoluta, se espera que quien dirige tenga respuestas claras y control permanente. Sin embargo, las decisiones más relevantes: invertir, expandirse, transformar un modelo de negocio o cerrar una unidad, siempre se toman en escenarios de incertidumbre. Pretender eliminar el miedo en estos contextos no solo es irreal, sino también contraproducente.

He observado que las organizaciones que logran evolucionar no son aquellas donde el miedo está ausente, sino donde se reconoce como parte del proceso de decisión. Integrarlo de manera consciente permite construir culturas más maduras, donde el riesgo se analiza y no se oculta, y donde el error se entiende como una fuente de aprendizaje, no como una condena.

Tomarlo como una herramienta en lugar de un obstáculo es una forma de crecer, y esto puede lograrse a través de propósitos claros que den contexto a la incertidumbre, espacios de conversación donde el miedo pueda nombrarse sin penalización o procesos de toma de decisiones que incorporen explícitamente el análisis de riesgos y vulnerabilidades.

Reconocer e integrar el miedo no es una falla de liderazgo; es una condición inherente a contextos complejos. La diferencia entre avanzar o estancarse está en si ese miedo se convierte en parálisis o en criterio. Cuando se oculta, distorsiona la percepción y limita la acción; cuando se entiende, puede afinar el juicio y fortalecer la toma de decisiones.

En un entorno empresarial marcado por la transformación tecnológica, la presión por resultados inmediatos y la incertidumbre económica, quizá el verdadero reto no sea proyectar invulnerabilidad, sino desarrollar la capacidad de avanzar con claridad, incluso cuando el miedo está presente. Porque, aunque incómoda, esta emoción sigue siendo una de las variables más determinantes del desempeño humano y empresarial.

_____

Nota del editor: Gerardo del Villar es fotógrafo de tiburones y grandes depredadores, TEDx Speaker, autor best seller, explorador y conferencista. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

