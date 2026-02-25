Cuando el riesgo deja de ser financiero y se vuelve personal

La confrontación geoeconómica, la aceleración tecnológica, la desinformación, la polarización social y la presión ambiental ya no funcionan como amenazas aisladas. Se amplifican entre sí y, en última instancia, causan algo mucho más angustiante de lo que podríamos pensar: la forma en que las personas piensan, sienten y actúan en su trabajo diario. Uno de los grandes cambios de la década es que la incertidumbre dejó de ser episódica y se volvió estructural. Ya no es solo una serie de crisis puntuales y períodos de resiliencia, sino una tensión continua que impregna la vida laboral. Las personas y las organizaciones operan más regularmente en modo de alerta. Y el precio de ese estado es alto cuando ese estado es prolongado. Aparecen el cansancio, la fatiga en la toma de decisiones, la pérdida de enfoque y una creciente dificultad para mantener el rendimiento.

El cansancio ya no es algo temporal, sino que se absorbe en el sistema. Desde un punto de vista médico, esto está bien establecido. El estrés prolongado, la inestabilidad y la sensación de perder el control pueden contribuir a problemas cardiovasculares, trastornos de ansiedad, depresión y agotamiento. Pero tales efectos generalmente se ven como un problema 'personal'; de hecho, son un problema 'organizacional' serio. Menos compromiso, más ausentismo, más errores, líderes agotados: no son coincidencias, son señales de un entorno que pide más de lo que proporciona. Esta tensión se ve exacerbada por la tecnología.

El propio informe del Foro Económico Mundial advierte que la aceleración de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, es tanto una oportunidad como una fuente importante de riesgo. La promesa de eficiencia coexiste con una mayor carga cognitiva, ciclos de trabajo más rápidos y una sensación constante de obsolescencia. Ignorar este costo humano y no reducir el riesgo no es disminuirlo en absoluto; de hecho, lo desplaza y lo multiplica. En este contexto, entonces, proceder a ver el bienestar como algo que es un bien accesorio o como un proyecto cultural es un error estratégico. El Informe de Riesgos Globales 2026 reconoce explícitamente el declive de la salud y el bienestar como un nuevo riesgo, muy asociado con factores sistémicos más amplios. Los riesgos se propagan como un incendio forestal, si las personas se desgastan en el proceso.