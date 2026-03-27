En los últimos años, varios centros de investigación han estudiado cómo se comportan los sistemas avanzados de la IA en escenarios de crisis geopolítica. Un estudio publicado el pasado 17 de febrero, dirigido por el profesor Kenneth Payne del Departamento de Estudios de Defensa de King’s College London , analizó el comportamiento de modelos de lenguaje avanzados en simulaciones de crisis nucleares.

El objetivo era entender cómo estos sistemas razonan cuando deben tomar decisiones bajo presión extrema. Para lograrlo, los investigadores diseñaron una serie de simulaciones de juegos de guerra en las que distintos modelos debían competir dentro de escenarios de crisis entre potencias rivales. Los resultados fueron reveladores: ninguno de los sistemas analizados contempló la rendición como alternativa viable. Por el contrario, la tendencia dominante fue escalar el conflicto mediante respuestas cada vez más agresivas.

Más preocupante aún fue el tratamiento que varios modelos dieron al uso de armas nucleares. En lugar de considerarlas un recurso moralmente inaceptable o un último paso antes de la destrucción mutua —una lógica que ha marcado el pensamiento estratégico desde 1945—, algunos sistemas las evaluaron simplemente como una opción estratégica dentro de un cálculo racional de poder.

Para Payne, estos hallazgos resultan “aleccionadores”, porque revelan una forma emergente de lo que denomina “psicología de las máquinas” en escenarios de crisis.

El razonamiento de las máquinas

Conviene subrayar un punto clave: las máquinas no desean destruir ni conquistar. No poseen voluntad, emociones ni ambición política. Sin embargo, su razonamiento carece de elementos profundamente humanos que históricamente han moldeado las decisiones sobre la guerra: el miedo a la aniquilación, la memoria colectiva de conflictos pasados o la empatía frente al sufrimiento humano que implica cualquier enfrentamiento armado.

Un algoritmo optimiza resultados. Si un modelo concluye que un ataque preventivo incrementa la probabilidad de supervivencia estratégica, puede considerar esa opción como lógica, incluso si sus consecuencias fueran devastadoras para millones de personas.