Una Convención Bancaria diferente

Es un trabajo titánico el que involucra el éxito de la Convención , por supuesto la Asociación de Bancos de México, los bancos que acudimos, medios de comunicación que hacen una extraordinaria labor para difundir todo lo que sucede, sin duda, a lo largo de los años hemos escuchado anuncios muy interesantes de gran contenido mediático, solo por mencionar cuando alguien afirmó que soltaría el tigre si no ganaba o cuando esa misma persona anunció la decisión de Banxico de política monetaria. Otros chuscos como la última asistencia del presidente Peña Nieto donde se quejó amargamente por lo largo de la ceremonia de inauguración; algunos otros trágicos, como cuando se dio el anuncio del confinamiento por Covid-19; en fin, tantas anécdotas que me han tocado que podría hacer 20 colaboraciones.

Este año, después de asistir a muchas, desde hace varios años en las que solo no pude atender a 4, se vio un cambio, fue una Convención diferente y lo celebro porque se ve la mano del Comité de Dirección bajo el liderazgo de Emilio Romano, acompañado de sus experimentados Vicepresidentes, como Tomás Ehrenberg – que conste no lo menciono por ser mi Director General, Mauricio Naranjo, Jorge Arce, Manuel Romo, Eduardo Osuna, Jorge del Castillo y Felipe García; sin dejar de mencionar a Regina García Cuellar, Maribel Quiroja y el extraordinario equipo de la ABM.

Uno de los factores que más celebro fue la incorporación de un día dedicado a temas ASG y la presentación de la Fundación de los Bancos de México, una transformación fundamental para hacer patente el brazo social de los bancos, así como su importancia en el desarrollo de las comunidades. En ese día se tocaron temas mega relevantes que permitirán asegurar el futuro sostenible de México y el mundo.

La banca toma cada día más conciencia del impacto que podemos generar al incluir nuevas métricas, SARAS y otros indicadores para mitigar la huella de carbón y muchas otras cosas más. También se revisó la solidez de los controles con los que operamos y lo robusto que están todas esas medidas con miras de renovar el compromiso del combate frontal al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y muchas otras prácticas delictivas que pudieran intentar usar el sistema para sus despreciables fines.