El mes pasado se llevó a cabo en Cancún, la 89 Convención Bancaria , sin duda, es EL EVENTO del sector, capaz de reunir por unos días a los jugadores más importantes, tanto autoridades como instituciones financieras; también se dan cita todo un ecosistema que gira entorno a los bancos y a los nuevos participantes.
Una Convención Bancaria diferente
Es un trabajo titánico el que involucra el éxito de la Convención , por supuesto la Asociación de Bancos de México, los bancos que acudimos, medios de comunicación que hacen una extraordinaria labor para difundir todo lo que sucede, sin duda, a lo largo de los años hemos escuchado anuncios muy interesantes de gran contenido mediático, solo por mencionar cuando alguien afirmó que soltaría el tigre si no ganaba o cuando esa misma persona anunció la decisión de Banxico de política monetaria. Otros chuscos como la última asistencia del presidente Peña Nieto donde se quejó amargamente por lo largo de la ceremonia de inauguración; algunos otros trágicos, como cuando se dio el anuncio del confinamiento por Covid-19; en fin, tantas anécdotas que me han tocado que podría hacer 20 colaboraciones.
Este año, después de asistir a muchas, desde hace varios años en las que solo no pude atender a 4, se vio un cambio, fue una Convención diferente y lo celebro porque se ve la mano del Comité de Dirección bajo el liderazgo de Emilio Romano, acompañado de sus experimentados Vicepresidentes, como Tomás Ehrenberg – que conste no lo menciono por ser mi Director General, Mauricio Naranjo, Jorge Arce, Manuel Romo, Eduardo Osuna, Jorge del Castillo y Felipe García; sin dejar de mencionar a Regina García Cuellar, Maribel Quiroja y el extraordinario equipo de la ABM.
Uno de los factores que más celebro fue la incorporación de un día dedicado a temas ASG y la presentación de la Fundación de los Bancos de México, una transformación fundamental para hacer patente el brazo social de los bancos, así como su importancia en el desarrollo de las comunidades. En ese día se tocaron temas mega relevantes que permitirán asegurar el futuro sostenible de México y el mundo.
La banca toma cada día más conciencia del impacto que podemos generar al incluir nuevas métricas, SARAS y otros indicadores para mitigar la huella de carbón y muchas otras cosas más. También se revisó la solidez de los controles con los que operamos y lo robusto que están todas esas medidas con miras de renovar el compromiso del combate frontal al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y muchas otras prácticas delictivas que pudieran intentar usar el sistema para sus despreciables fines.
Un elemento que también destacó es la buena relación que existe entre las autoridades y la Asociación, traducida en beneficio para los agremiados, ello es lo que en los próximos años permitirá cumplir los objetivos de impulsar el financiamiento y formalización de las pymes, que son los detonadores de mayor bienestar económico, lograr la inclusión financiera y la bancarización.
Mensajes optimistas se escucharon por parte de los participantes, incluso el mensaje de la presidenta – con a – fue muy conciliador, resaltando especialmente una frase: es verdad que tenemos diferencias, pero construyamos sobre aquello que nos une, México.
Algunos aspectos de color y se agradecen, en las ceremonias protocolarias, por fin, se dejaron de colocar los presidiums soviéticos, politubos inmensos, donde el orador podría tomar 10 minutos en mencionar a todos sus integrantes.
En ese sentido, me da una gran alegría que en la banca, los techos de cristal se están rompiendo; hace unos años que coincidió el 8 de marzo con la inauguración de este gran evento, no había una sola mujer en la mesa. Esta Convención fue totalmente distinta, cuatro mujeres presidieron la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez; y la Directora General de la ABM, Regina García Cuellar. Sin duda un gran avance con un mensaje muy poderoso, ratificado en la premiación de tres distinguidas mujeres de la banca.
Sin duda, esta reunión también estará marcada por la ausencia de Eduardo Osuna, quien no pudo asistir por una tragedia; si bien solo lo he tratado en contadas ocasiones, y obviamente no me conoce, solo se le puede acompañar con oraciones. Sin hacer comentarios, sin expresiones, pero el liderazgo de Eduardo Osuna se vio reflejado en el equipo que asistió, además de todos los miembros del sector quienes solo tenían palabras de afecto y cariño.
Así terminó la 89 Convención Bancaria , con un gran concierto y en lo personal con muchos aprendizajes, feliz de ver a tantos amigos quienes amablemente me expresan muchas muestras de afecto que son correspondidas.
Gracias a todo el equipo de B×+ con quienes compartimos esta experiencia, también un agradecimiento especial a mis queridos amigos de la ABM que hacen posible este gran evento.
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Nota del editor: Adolfo Ruiz Guzmán es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y del MBA por la Universidad Anáhuac México Campus Sur, cuenta con distintas certificaciones y especialidades, entre ellas, Asesor de Estrategias de Inversión por la AMIB, por el IORTV en España y Harvard Business School; además de ser piloto aviador por la Escuela AIRE. Actualmente se desempeña como Director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero B×+, conferencista nacional e internacional. Tiene una trayectoría de 13 años en comunicación del sector financiero e impulsor de la creación de la cultura financiera en nuestro país. Síguelo en X como @Adolfo_Ruiz_Guz Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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