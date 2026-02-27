Los griegos han hecho un sinfín de tratados sobre la amistad, destacando las grandes virtudes, características, atributos y el tesoro que representan en nuestra vida. Los árabes señalaban que los griegos hacían bien en desarrollar sus teorías, pero lo que en verdad aporta es aprender a ser un amigo.
Poco se habla de la amistad
Terminando el mes del amor y la amistad, cuyo origen era dedicado a San Valentín - mártir que murió decapitado en la época del Imperio Romano por defender y celebrar el matrimonio de los soldados, actividad incompatible con la carrera de las armas -, vale la pena tomar un momento para agradecer a aquellas personas a las cuales las puedo catalogar y preciarme de ser su amigo.
Lee más
La amistad trasciende, al igual que el amor, es un acto libérrimo de las personas. Quien decide amar, lo hace desde la inteligencia que lo mueve a ello y por la voluntad que lo mueve hacia el bien que se le presenta. En la amistad sucede lo mismo, incluso más allá, la amistad es una forma de amor no sexuada.
Es verdad, poco se habla de amistad, contadas son las personas que hoy pueden dimensionar lo que realmente significa, el compromiso de honor y algo que aprendí desde que comencé mi vida profesional en relaciones públicas, la diferencia radica en el estar.
En todos los aspectos de la vida es fundamental poder seleccionar a los amigos; siempre insisto: cualquiera te invita un trago, pero solo algunos, una torta. Pudiera parecer una frase sin sentido, pero es verdad, no cualquiera está ahí para ti, para los momentos en los que cuentan, los felices, los alegres, pero también aquellos que no lo son tanto.
Incluso para un amigo en temas de finanzas, sabes que le puedes prestar o tú hacerlo sin problema porque le pagarás y tú harás lo propio. Entre ambos pueden generar una relación de negocios duradera y exitosa.
Lee más
Grandes ideas se han generado gracias a la amistad de personas que buscaban obtener lo mejor de cada una. Lo que es importante señalar: debe exitir una gran confianza y mucha comunicación para que se logre; en ocasiones, los malos entendidos pueden generar complicaciones o rupturas de amistad.
En el ámbito profesional, sin duda, los amigos son aliados fundamentales que se convierten en una red de apoyo, ello hace una gran diferencia porque te permiten sortear distintas dificultades cuando te sientes frustrado; incluso hasta en temas personales o de otra índole. Hace unos días entré a una reunón donde comentaron ese punto, muchas veces, cuando tenemos problemas en el trabajo, y lo hablamos con personas externas, no lo entienden o no lo dimensionan. Contar con esa red de apoyo logra el encontrar una eco con personas que hablan tu mismo idioma.
A un verdadero amigo le puedes llamar a las 3 de la mañana y te contestará, pero además te preguntará, ¿qué necesitas? ¿A dónde voy? ¿Llevo pala o una botella? Sentirte amado así y que puedas hacerlo cambia la vida.
Podría seguir y extenderme por cuartillas, no lo haré; pero insisto en tomar ese espacio para reflexionar y agradecer lo enormemente afortunados que somos cuando tenemos esos ángeles en nuestro camino. Estoy convencido de que sin amigos seríamos los seres más pobres y miserables del mundo.
¡Gracias a quienes tengo el privilegio de llamarlos amigos!
_____
Nota del editor: Adolfo Ruiz Guzmán es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y del MBA por la Universidad Anáhuac México Campus Sur, cuenta con distintas certificaciones y especialidades, entre ellas, Asesor de Estrategias de Inversión por la AMIB, por el IORTV en España y Harvard Business School; además de ser piloto aviador por la Escuela AIRE. Actualmente se desempeña como Director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero B×+, conferencista nacional e internacional. Tiene una trayectoría de 13 años en comunicación del sector financiero e impulsor de la creación de la cultura financiera en nuestro país. Síguelo en X como @Adolfo_Ruiz_Guz Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión