Poco se habla de la amistad

Terminando el mes del amor y la amistad, cuyo origen era dedicado a San Valentín - mártir que murió decapitado en la época del Imperio Romano por defender y celebrar el matrimonio de los soldados, actividad incompatible con la carrera de las armas -, vale la pena tomar un momento para agradecer a aquellas personas a las cuales las puedo catalogar y preciarme de ser su amigo.

La amistad trasciende, al igual que el amor, es un acto libérrimo de las personas. Quien decide amar, lo hace desde la inteligencia que lo mueve a ello y por la voluntad que lo mueve hacia el bien que se le presenta. En la amistad sucede lo mismo, incluso más allá, la amistad es una forma de amor no sexuada.

Es verdad, poco se habla de amistad, contadas son las personas que hoy pueden dimensionar lo que realmente significa, el compromiso de honor y algo que aprendí desde que comencé mi vida profesional en relaciones públicas, la diferencia radica en el estar.

En todos los aspectos de la vida es fundamental poder seleccionar a los amigos; siempre insisto: cualquiera te invita un trago, pero solo algunos, una torta. Pudiera parecer una frase sin sentido, pero es verdad, no cualquiera está ahí para ti, para los momentos en los que cuentan, los felices, los alegres, pero también aquellos que no lo son tanto.

Incluso para un amigo en temas de finanzas, sabes que le puedes prestar o tú hacerlo sin problema porque le pagarás y tú harás lo propio. Entre ambos pueden generar una relación de negocios duradera y exitosa.