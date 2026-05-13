La IA no vino a decidir por ti, vino a exhibir qué tan mal decides

La trampa del botón mágico

Hay algo profundamente seductor en abrir una plataforma, escribir una pregunta y recibir una respuesta ordenada, segura y aparentemente brillante; parece estrategia y se siente como dirección, pero no lo es, es una predicción bien escrita.

La IA no piensa, no entiende tu cultura, miedos, a tus clientes difíciles, ni al talento que está a punto de renunciar porque nadie lo escucha; calcula, organiza patrones y sugiere caminos. Predice la respuesta más probable con base en lo que ya existe. Eso la hace poderosa… pero también peligrosa.

Porque cuando un líder confunde una predicción con una decisión, deja de dirigir y empieza a obedecer a una máquina. He visto a CEOs pedirle a ChatGPT un plan para atender una crisis, recibir una lista de 10 puntos y mandarla al equipo como si fuera la solución. ¡Espérate! ¿De qué me hablas? ¿Le darías un medicamento recomendado por un chat a tu hijo de dos años? Si tu respuesta es no, ¿por qué lo haces con tu empresa?

Encuentra las diferencias

El reto ya no es saber si una idea es buena o mala. Es distinguir entre lo que suena lógico y lo que sí funciona en la realidad. Ahí es donde muchos se equivocan. Porque la IA solo amplifica lo que ya traes en mente, puede mejorar lo que funciona o exponenciar lo que no funciona.

- Al tomador de decisiones con criterio le ayuda a afinar y mejorar sus decisiones.

- Al que no lo tiene, le da velocidad para equivocarse con más estructura.

Lo que no puede hacer (aunque te encante creer que sí)

Hay entornos tan humanos y tan variables que no se pueden delegar por completo a un algoritmo sin perder algo en el camino; ahí la eficiencia no compensa el riesgo.

Una máquina puede ayudarte a diagnosticar, pero no puede hacer preguntas o firmar como médico; puede redactar un documento legal, pero tiene el criterio ni carga con la responsabilidad del abogado; puede diseñar un flujo de atención, pero cuando alguien entra a un restaurante molesto o cansado, hay una capa de humanidad que no cabe en un prompt.

Rediseñar en lugar de despedir

Hay líderes que ven la IA como una tijera. Automatizar no significa hacer lo mismo con menos personas, sino dejar de desperdiciar talento humano en tareas repetitivas que nunca debieron ocupar tanto espacio y tiempo.