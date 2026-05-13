Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

La IA no vino a decidir por ti, vino a exhibir qué tan mal decides

Si mañana se eliminara la mitad de tareas operativas de tu equipo, ¿tienes claro qué valor les vas a pedir que generen? Si no tienes respuesta, el problema no es la tecnología, es tu falta de visión.
mié 13 mayo 2026 06:02 AM
La IA no vino a decidir por ti, vino a exhibir qué tan mal decides
Hay líderes que ven la IA como una tijera. Automatizar no significa hacer lo mismo con menos personas, sino dejar de desperdiciar talento humano en tareas repetitivas que nunca debieron ocupar tanto espacio y tiempo, apunta Jorge Sánchez García. (Foto: iStock)

Nos vendieron la fantasía de que la Inteligencia Artificial (IA) llegó para hacernos más inteligentes. No es cierto. La IA no te vuelve más inteligente, solo evidencia qué tan pobre es tu criterio cuando decides sin pensar.

Durante meses hemos escuchado la misma conversación disfrazada con diferentes trajes: quitará empleos, aumentará la productividad, cambiará industrias y transformará la manera en que trabajamos. Eso es verdad, pero también es insuficiente. La pregunta es otra, cuando todos tienen acceso a las mismas respuestas, ¿quién sigue siendo relevante?

Publicidad

La trampa del botón mágico

Hay algo profundamente seductor en abrir una plataforma, escribir una pregunta y recibir una respuesta ordenada, segura y aparentemente brillante; parece estrategia y se siente como dirección, pero no lo es, es una predicción bien escrita.

Lee más

ia-fintech-mexico-credito-inversion-clientes-digitales
Economía

La IA ya se convirtió en el primer asesor financiero de millones de personas

La IA no piensa, no entiende tu cultura, miedos, a tus clientes difíciles, ni al talento que está a punto de renunciar porque nadie lo escucha; calcula, organiza patrones y sugiere caminos. Predice la respuesta más probable con base en lo que ya existe. Eso la hace poderosa… pero también peligrosa.

Porque cuando un líder confunde una predicción con una decisión, deja de dirigir y empieza a obedecer a una máquina. He visto a CEOs pedirle a ChatGPT un plan para atender una crisis, recibir una lista de 10 puntos y mandarla al equipo como si fuera la solución. ¡Espérate! ¿De qué me hablas? ¿Le darías un medicamento recomendado por un chat a tu hijo de dos años? Si tu respuesta es no, ¿por qué lo haces con tu empresa?

Lee más

IA tradicional vs IA agéntica
Tecnología

7 de cada 10 empresas apuestan por IA tradicional, no por agentes

Encuentra las diferencias

El reto ya no es saber si una idea es buena o mala. Es distinguir entre lo que suena lógico y lo que sí funciona en la realidad. Ahí es donde muchos se equivocan. Porque la IA solo amplifica lo que ya traes en mente, puede mejorar lo que funciona o exponenciar lo que no funciona.

- Al tomador de decisiones con criterio le ayuda a afinar y mejorar sus decisiones.

- Al que no lo tiene, le da velocidad para equivocarse con más estructura.

Lo que no puede hacer (aunque te encante creer que sí)

Hay entornos tan humanos y tan variables que no se pueden delegar por completo a un algoritmo sin perder algo en el camino; ahí la eficiencia no compensa el riesgo.

Una máquina puede ayudarte a diagnosticar, pero no puede hacer preguntas o firmar como médico; puede redactar un documento legal, pero tiene el criterio ni carga con la responsabilidad del abogado; puede diseñar un flujo de atención, pero cuando alguien entra a un restaurante molesto o cansado, hay una capa de humanidad que no cabe en un prompt.

Lee más

¿Por qué la IA necesita una estrategia para escalar?
Opinión

IA generativa. Más consumo, menos entendimiento

Rediseñar en lugar de despedir

Hay líderes que ven la IA como una tijera. Automatizar no significa hacer lo mismo con menos personas, sino dejar de desperdiciar talento humano en tareas repetitivas que nunca debieron ocupar tanto espacio y tiempo.

Publicidad

Si automatizas para mantener la misma lógica, solo cambiaste el vehículo, no el destino, y podrías acelerar tu carrera a la extinción, con menos gente empujando el coche. Cuando automatizas bien, ocurre algo distinto, el equipo deja de revisar y perseguir pendientes absurdos; ahora puede pensar, analizar y construir.

Si mañana se eliminaran la mitad de las tareas operativas de tu equipo, ¿tienes claro qué valor les vas a pedir que generen? Si no tienes respuesta, el problema no es la tecnología, es tu falta de visión.

Liderar cuando pensar ya no es opcional

En la era de la IA, liderar ya no es coordinar personas, es gestionar sistemas donde conviven humanos y algoritmos. El líder deja de ejecutar y se vuelve intérprete de la realidad. Frente a cada output, las preguntas son: ¿entiende el contexto o solo suena bien?, ¿resuelve o solo ordena?

Lee más

¿De verdad entendemos el modelo económico de la IA en México?
Opinión

¿De verdad entendemos el modelo económico de la IA en México?

Porque hay algo que no cambia: cuando la tecnología recomienda, alguien decide. Y ese eres tú. No el modelo, ni el prompt.

El problema no es cuánto usas la IA, es cuándo dejas de pensar. La ventaja ya no está en saber más, está en decidir mejor.

La IA no toma decisiones por ti, deja en evidencia si sabes tomarlas.

Y ese es el riesgo: equivocarte, que un modelo te diga que lo hiciste perfecto y terminar en el cementerio empresarial.

_____

Nota del editor: Jorge Sánchez García es Socio Director de Apolo 25. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión Inteligencia artificial Tecnología CEO Empresarios Empresas Liderazgo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad