El T-MEC no terminó, pero la comodidad empresarial sí

Desde mi perspectiva, el mensaje es contundente. Norteamérica entró en una etapa en la que la certidumbre dejó de ser una condición estructural del comercio regional y se convirtió en una variable de riesgo. El T-MEC sigue vigente, pero la decisión de someterlo a revisiones anuales cambia la forma en que empresas, inversionistas, bancos y consejos de administración deben leer el futuro.

Durante años, México construyó buena parte de su narrativa económica alrededor del acceso preferencial al mercado estadounidense. Esa narrativa fue clave para atraer inversión, fortalecer cadenas productivas y posicionar al país como plataforma natural para el nearshoring. Sin embargo, la decisión del presidente estadounidense obliga a reconocer algo que muchas compañías han evitado mirar de frente. La ventaja geográfica no sustituye a la capacidad institucional.

El riesgo ya no está únicamente en los aranceles. Está en la posibilidad de que un proyecto de inversión pierda viabilidad por cambios en reglas de origen, en que una cadena de suministro sea cuestionada por el uso de componentes asiáticos, en que un crédito se encarezca por mayor exposición sectorial o en que una empresa descubra demasiado tarde que no puede probar documentalmente lo que afirma en sus procesos comerciales.

Por eso considero que el debate sobre el T-MEC debe salir del terreno político y entrar con urgencia a la agenda corporativa. Los consejos de administración no pueden limitarse a preguntar si el tratado sigue vigente. Deben preguntar qué tan preparada está la empresa para operar bajo revisiones constantes, qué tan trazable es su cadena de suministro, qué contratos dependen de reglas actuales, qué escenarios financieros se han modelado y qué controles de compliance existen para sostener beneficios comerciales.

México conserva fortalezas reales. Tiene ubicación, talento, experiencia manufacturera e integración productiva. Pero esas fortalezas no bastarán si las empresas siguen administrando el comercio exterior como un asunto operativo y no como un riesgo estratégico. En esta nueva etapa, competir no será sólo producir más barato o entregar más rápido. Será demostrar origen, trazabilidad, control, resiliencia y seriedad institucional.

El mayor error sería reaccionar con alarma. El segundo mayor error sería reaccionar con indiferencia. No estamos ante una ruptura inmediata, pero sí ante una advertencia seria. El T-MEC seguirá siendo una oportunidad para México sólo si las empresas entienden que la certidumbre ya no se hereda, se construye.