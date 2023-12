Las mejores recomendaciones de gadgets 2023

Foreo Bear

Antes solamente existían dos opciones para la belleza: o cremas o cirugías plásticas. Pero ahora existe el beautytech, que son dispositivos para la belleza, y no son tan invasivos como las operaciones ni tan pasivos como las cremas.

Foreo Bear es un dispositivo que utiliza microcorrientes médicas autorizadas por la FDA con Anti-Shock SystemTM para mejorar y prevenir los signos de envejecimiento. Solamente tienes que incorporarlo a tu rutina diaria y, durante dos minutos, masajear la cara. No solamente se siente muy relajante y delicioso, sino que su propósito principal es “ejercitar” tu piel para que siempre se mantenga firme. Lo que más me gusta es que esto no es un efecto que pueda lograr una crema y tampoco te somete a una cirugía plástica.

Dyson Gen5 Detect

Uno no se da cuenta de la necesidad de limpiar su casa hasta que ve lo sucia que estaba, y la Dyson Gen5 Detect se vuelve una adicción.

Esta es una aspiradora inalámbrica que levanta absolutamente todo el polvo, suciedad, pelos y cuanta mugre te puedas imaginar en solo una pasada, pues tiene uno de los motores de succión más potentes del mercado de 262AW. Con esta aspiradora limpiar la casa no solo se volvió muy sencillo, sino hasta un hábito muy fácil de cumplir. Esta es una maravilla especialmente para las personas que tienen perros o gatos. No vuelves a ver un solo pelo en tu casa. Si quieres saber más te dejamos sus detalles .

Focos Lloyd’s

La iluminación en la casa es primordial, pues no solo sirve para ver de noche, sino que también puede cambiar hasta tu estado de ánimo.

Estos focos cambian por completo tu casa. A través de una aplicación muy sencilla puedes decidir si quieres una luz blanca o más cálida, además de que también puedes controlar la intensidad. Y no solo eso; también puedes cambiar los colores. Si tienes una noche de fiesta en casa puedes ponder las luces rojas o verdes, o si estás cansado y necesitas empezar a descansar la vista, una muy tenue luz cálida puede ser la opción. Y además, lo mejor es que si lo conectas a tu asistente inteligente no tienes que volver a pararte de tu cama para apagar la luz. Con un simple comando, se apagan todas.

Estos focos los encuentras en Amazon y, aunque vale la pena la inversión, recomiendo esperar a Prime Day o algún evento de descuentos especiales, porque usualmente entran estos productos y puedes conseguirlos a mitad de precio. Si quieres saber sobre este tipo de dispositivos y los estándares de smart home que salieron en 2023, te dejamos esta nota .

Nothing Phone (2)

En su primera edición, el diseño transparente del Nothing Phone fue el principal atractivo. Pero ahora la empresa del cofundador de OnePlus, Carl Pei, además de mantener esta apuesta, está apuntando a un mercado más amplio.