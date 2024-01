El poder de Taylor Swift se refleja en una posible regulación de la IA

México cuenta con regulaciones sobre el contenido generado por IA

En México, una de las legislaciones más avanzadas en temas de violencia sexual digital es la Ley Olimpia, la cual destaca que la manipulación de imágenes a través de IA también representa una forma de violencia digital.

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por este mismo medio , en el país todavía persiste la falta de autoridades (desde peritos, policías de investigación e incluso ministerios públicos) preparadas para atender este tipo de casos.

“Se publica la ley y no tenían unidades especializadas, no sabían cómo se tenía que iniciar la carpeta ni qué pruebas pedir a las víctimas. Si como Fiscalía no tienes herramientas técnicas, peritos técnicos para poder llevar la investigación, el resultado va a ser que lo dejes en libertad”, comentó a Expansión la coordinadora de Proyectos en Impunidad Cero, Leslie Jiménez Urzúa.

Por otra parte, a mediados de noviembre pasado, el diputado federal Miguel Torruco, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal con el objetivo de castigar hasta con ocho años de cárcel, a quien use IA para alterar o generar contenidos en perjuicio de alguien más, lo cual amplía el alcance de las penalizaciones a diferentes productos, como video, audios, grabaciones de voz y no sólo imágenes.