Los pequeños negocios también mueven la economía

Los negocios de hospitalidad —cafés, restaurantes, pequeños hoteles, bares o servicios turísticos— son un buen ejemplo de ello. Además de generar empleo, también construyen identidad urbana. Son espacios donde se encuentran vecinos, visitantes y comunidades enteras.
Este papel se vuelve todavía más visible cuando las ciudades reciben grandes eventos que movilizan miles de visitantes y una importante derrama económica.
Eventos deportivos, conciertos o festivales pueden activar sectores completos de la economía urbana: hoteles llenos, restaurantes trabajando a máxima capacidad y servicios turísticos multiplicándose.
Sin embargo, estas oportunidades no siempre se distribuyen de manera equitativa.
Muchos pequeños negocios operan con recursos limitados o en condiciones que les dificultan competir frente a empresas más grandes. Cuando esto ocurre, una parte importante de la derrama económica termina concentrándose en pocos actores.
Pensar en cómo fortalecer a estos negocios es especialmente relevante en los próximos años.
En 2026 México será sede de la Copa Mundial de la FIFA, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Millones de visitantes llegarán al país y el gasto en sectores como hospitalidad, alimentos, transporte y turismo aumentará de manera significativa.
La pregunta no es si habrá consumo. La pregunta es quién podrá aprovecharlo.
Los pequeños negocios de hospitalidad tienen una oportunidad importante de participar en esa dinámica económica. Pero para hacerlo también necesitan fortalecerse: profesionalizarse, mejorar su oferta y adaptarse a nuevas formas de consumo.
No se trata de que las personas compren en negocios locales por solidaridad. Se trata de que estos negocios puedan ofrecer experiencias y productos capaces de competir en una economía cada vez más exigente.