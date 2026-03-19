Los pequeños negocios también mueven la economía

Cada vez que decidimos dónde comprar un café, dónde comer o dónde hospedarnos, también estamos influyendo en cómo se distribuye la riqueza dentro de nuestras ciudades.

En México existen alrededor de 4.7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% de las unidades económicas del país, de acuerdo con datos del Inegi. Son negocios que sostienen buena parte del empleo y de la actividad económica diaria.

Pero más allá de las cifras, lo que muchas veces pasa desapercibido es el papel que juegan en la vida urbana.

Los pequeños negocios no solo venden productos o servicios. También generan redes económicas cercanas: contratan a personas de la zona, compran a proveedores locales y utilizan servicios dentro de su propia comunidad. Esa circulación del dinero fortalece la economía de barrio y permite que más personas participen de los beneficios del crecimiento económico.

Diversos análisis sobre economías locales estiman que cerca de 45 de cada 100 pesos gastados en un negocio local permanecen circulando dentro de la propia comunidad, a través de salarios, proveedores y servicios cercanos. Ese efecto multiplicador puede parecer pequeño a nivel individual, pero cuando se repite miles de veces, se convierte en una fuerza económica considerable.

De acuerdo con un análisis del International Council for Small Business, cuando una persona gasta en un negocio local, una mayor proporción de ese dinero permanece en la comunidad en comparación con el gasto realizado en grandes cadenas.

Ese efecto multiplicador puede parecer pequeño a nivel individual, pero cuando se repite miles de veces se convierte en una fuerza económica considerable.