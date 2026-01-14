China deja en el limbo aduanal los chips H200 de Nvidia pese al aval de Estados Unidos para exportarlos

La novela entre Nvidia, Estados Unidos y China no termina. Este miércoles, la administración Trump dio luz verde a la exportación de los chips de Inteligencia Artificial H200 de Nvidia al gigante asiático, sin embargo, las autoridades aduaneras de Beijing están impidiendo el paso de estos componentes.

De acuerdo con un informe que dio a conocer por primera vez la agencia Reuters , misma que consultó a tres personas involucradas en el asunto, funcionarios chinos se reunieron con empresas de tecnología nacionales para darles la instrucción de no comprar estos componentes.

Hasta el momento no está claro si Beijing prohibirá por completo que las empresas nacionales utilicen este componente, el cual es uno de los más usados para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.