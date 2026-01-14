Publicidad

Tecnología

Estados Unidos autoriza, China frena: el limbo de los chips de Nvidia

Nvidia obtuvo el aval de Estados Unidos para vender sus chips de IA H200 a China, pero en la práctica Beijing está frenando su entrada y desalentando a las empresas nacionales a adquirirlos.
mié 14 enero 2026 03:00 PM
China deja en el limbo aduanal los chips H200 de Nvidia pese al aval de Estados Unidos para exportarlos
“China está preparando sus propios chips y tarde o temprano va a alcanzar o superar a Nvidia”, comenta el doctor José Luis Jauregui , catedrático de posgrado en CETYS Universidad y especialista en semiconductores. (Toby Melville/REUTERS)

La novela entre Nvidia, Estados Unidos y China no termina. Este miércoles, la administración Trump dio luz verde a la exportación de los chips de Inteligencia Artificial H200 de Nvidia al gigante asiático, sin embargo, las autoridades aduaneras de Beijing están impidiendo el paso de estos componentes.

De acuerdo con un informe que dio a conocer por primera vez la agencia Reuters , misma que consultó a tres personas involucradas en el asunto, funcionarios chinos se reunieron con empresas de tecnología nacionales para darles la instrucción de no comprar estos componentes.

Hasta el momento no está claro si Beijing prohibirá por completo que las empresas nacionales utilicen este componente, el cual es uno de los más usados para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial.

Según la información de las fuentes, las autoridades chinas no dieron ninguna razón a las empresas y tampoco detallaron si la medida es una prohibición formal o se trata de una medida temporal.

EU da luz verde a Nvidia para exportar a China, pero con concesiones

Esta semana, la administración Trump permitió la exportación de estos componentes a China, aunque bajo una serie de requisitos. Uno de ellos es que la empresa garantice el suministro de los chips primero a las empresas estadounidenses.

Los componentes con destino en China deben someterse a una revisión externa antes de su exportación, todo bajo las normas de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EU.

Por otra parte, China no podrá utilizar los chips con fines militares y tampoco podrá importar más del 50% de los chips. A pesar de ello, la empresa aplaudió la decisión del gobierno estadounidense, pues esto permitirá “impulsar empleos bien remunerados y la manufactura en Estados Unidos”.

China también pone condiciones a Nvidia

En medio de la polémica, el medio The Information reportó que el gobierno también puso concesiones a sus empresas locales para adquirir tecnología de Nvidia, pues solo la aprobaría en circunstancias especiales, como investigaciones y desarrollos en colaboración con universidades.

Según analistas, esta decisión podría tener como objetivo ejercer una mayor influencia sobre Estados Unidos para librarse de los controles tecnológicos de Estados Unidos, los cuales implican bloqueos a las exportaciones de chips de alta gama.

Y es que los chips H200 quedan muy por detrás de los componentes Blackwell, que actualmente se utilizan para entrenar los modelos de IA de última generación, así como de los chips de próxima generación Vera Rubin, que se anunciaron en el CES 2026.

De acuerdo con cifras que se dieron a conocer el mes pasado, las tecnológicas chinas han hecho pedidos por más de dos millones de H200 por un precio de 27,000 dólares cada uno, al tiempo que sus compañías, como Huawei, intentan producir sus propios componentes.

