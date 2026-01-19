En este contexto, AMD y Lenovo anunciaron un conjunto de servidores, soluciones y servicios empresariales diseñados específicamente para cargas de trabajo de inferencia de IA, impulsados por la tecnología de AMD.

La inferencia de IA marca un cambio fundamental, pues representa el paso de entrenar grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) a aprovechar los sistemas ya entrenados para analizar datos no vistos y tomar decisiones instantáneas en entornos del mundo real.

Así, pasar del entrenamiento a la acción convierte al capital comprometido en un retorno de negocio tangible y en una ventaja competitiva valiosa. De acuerdo con estimaciones de Futurum, se prevé que el mercado global de infraestructura de inferencia de IA crecerá de 5,000 millones de dólares en 2024 a 48,800 millones de dólares en 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto del 46.3% en seis años.

La necesidad de alianzas estratégicas

La relación entre Lenovo y AMD demuestra que una de las principales complejidades en la era de la IA es la imposibilidad de que una sola entidad domine todo el proceso. “Necesitas un socio, necesitas proveedores (...) En esta industria, la fórmula del éxito es la cooperación”, señaló Yang.

Para este 2026, Lenovo destacó un par de alianzas más con grandes socios norteamericanos. Uno de ellos es Nvidia, con quien presentó la AI Cloud Gigafactory, un nuevo programa de fábricas de IA que permite a los proveedores de esta tecnología en la nube poner en marcha más rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de próxima generación.