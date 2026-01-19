"En la era de la IA, el valor ya no se mide solo por la computación, sino también por la rapidez con la que se entregan resultados", señaló Yang. “La Lenovo AI Cloud Gigafactory con Nvidia establece un nuevo referente para el diseño de fábricas de IA escalables”, precisó.
Por último, junto a Lip Bu Tan, CEO de Intel, Lenovo anunció que sus equipos más avanzados integrarán los procesadores Panther Lake, los cuales, además de ser de última generación, están fabricados bajo el nodo 18A, el cual es el primero que se lleva a cabo por completo en los Estados Unidos, uno de los deseos de política industrial que ha perseguido la administración Trump desde el inicio de su gobierno.
Los mercados emergentes impulsarán la IA, especialmente Arabia Saudita
Yang subrayó que la estrategia global de IA debe aprovechar las oportunidades de crecimiento en regiones fuera de los mercados maduros tradicionales, como China, que es considerada en ciertos contextos como un mercado emergente con gran potencial; África y Medio Oriente, donde hay una "tremenda escasez de infraestructura"; y Arabia Saudita.
Este último mercado lo describió como uno "muy atractivo", debido a su gobierno ambicioso en términos de tecnología y es por ello que Lenovo ya planea producir allí "infraestructura de servidores para apoyar dicha ambición del gobierno", además colaborar con universidades locales para la innovación.
En mayo del año pasado, el príncipe heredero Mohammed bin Salman creó la startup de IA Humain, y busca que esta se encargue de alrededor del 6% de la carga de trabajo mundial de IA en los próximos años. Con eso, Arabia Saudita pasaría de ser un actor secundario a situarse solo por detrás de Estados Unidos y China en el suministro de potencia informática, de acuerdo con datos de Synergy Research Group, que estudia el sector de los centros de datos.
Hacia 2032, esta empresa planea construir hasta seis gigavatios en capacidad de centros de datos en todo el país, con una agenda de socios clave en IA, incluidos Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm y Cisco e incluso anunció un acuerdo de 3,000 millones de dólares junto a Blackstone para construir centros de datos en el Reino.