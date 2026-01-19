Publicidad

“Definitivamente no es una burbuja”, CEO de Lenovo defiende a la IA

La IA está deja atrás la fase de especulación para entrar de lleno en la lógica del negocio y la demanda, señala el CEO de Lenovo, Yang Yuanqing, será persistente.
lun 19 enero 2026 05:55 AM
La IA no es una burbuja: Lenovo
“Lo que impulsará el gran cambio será el valor añadido de las aplicaciones y los casos de uso en el entorno empresarial”, apuntó el CEO de Lenovo, Yang Yuanqing. (ChinaFotoPress/VCG via Getty Images)

La Inteligencia Artificial (IA) está lejos de ser una burbuja. Aunque el mercado todavía transita de pruebas de concepto a implementaciones a gran escala, la demanda, señala el CEO de Lenovo, Yang Yuanqing, será persistente, pues cada persona querrá su propia IA y cada empresa necesitará explotar sus datos.

"La IA definitivamente no es una burbuja”, dijo en un encuentro con medios durante CES 2026, donde también resaltó que a medida que los casos de uso empresariales demuestren eficiencia, reducción de costos y ventajas competitivas reales, la adopción se masificará, algo que previó sucederá en los próximos dos a tres años de la mano de dos elementos: las soluciones al alcance de todos y la democratización de la inferencia.

“Lo que impulsará el gran cambio será el valor añadido de las aplicaciones y los casos de uso en el entorno empresarial”, apuntó. “Y por último, pero no menos importante, la democratización de la inferencia”.

En este contexto, AMD y Lenovo anunciaron un conjunto de servidores, soluciones y servicios empresariales diseñados específicamente para cargas de trabajo de inferencia de IA, impulsados por la tecnología de AMD.

La inferencia de IA marca un cambio fundamental, pues representa el paso de entrenar grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) a aprovechar los sistemas ya entrenados para analizar datos no vistos y tomar decisiones instantáneas en entornos del mundo real.

Así, pasar del entrenamiento a la acción convierte al capital comprometido en un retorno de negocio tangible y en una ventaja competitiva valiosa. De acuerdo con estimaciones de Futurum, se prevé que el mercado global de infraestructura de inferencia de IA crecerá de 5,000 millones de dólares en 2024 a 48,800 millones de dólares en 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto del 46.3% en seis años.

La necesidad de alianzas estratégicas

La relación entre Lenovo y AMD demuestra que una de las principales complejidades en la era de la IA es la imposibilidad de que una sola entidad domine todo el proceso. “Necesitas un socio, necesitas proveedores (...) En esta industria, la fórmula del éxito es la cooperación”, señaló Yang.

Para este 2026, Lenovo destacó un par de alianzas más con grandes socios norteamericanos. Uno de ellos es Nvidia, con quien presentó la AI Cloud Gigafactory, un nuevo programa de fábricas de IA que permite a los proveedores de esta tecnología en la nube poner en marcha más rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de próxima generación.

"En la era de la IA, el valor ya no se mide solo por la computación, sino también por la rapidez con la que se entregan resultados", señaló Yang. “La Lenovo AI Cloud Gigafactory con Nvidia establece un nuevo referente para el diseño de fábricas de IA escalables”, precisó.

Por último, junto a Lip Bu Tan, CEO de Intel, Lenovo anunció que sus equipos más avanzados integrarán los procesadores Panther Lake, los cuales, además de ser de última generación, están fabricados bajo el nodo 18A, el cual es el primero que se lleva a cabo por completo en los Estados Unidos, uno de los deseos de política industrial que ha perseguido la administración Trump desde el inicio de su gobierno.

Los mercados emergentes impulsarán la IA, especialmente Arabia Saudita

Yang subrayó que la estrategia global de IA debe aprovechar las oportunidades de crecimiento en regiones fuera de los mercados maduros tradicionales, como China, que es considerada en ciertos contextos como un mercado emergente con gran potencial; África y Medio Oriente, donde hay una "tremenda escasez de infraestructura"; y Arabia Saudita.

Este último mercado lo describió como uno "muy atractivo", debido a su gobierno ambicioso en términos de tecnología y es por ello que Lenovo ya planea producir allí "infraestructura de servidores para apoyar dicha ambición del gobierno", además colaborar con universidades locales para la innovación.

En mayo del año pasado, el príncipe heredero Mohammed bin Salman creó la startup de IA Humain, y busca que esta se encargue de alrededor del 6% de la carga de trabajo mundial de IA en los próximos años. Con eso, Arabia Saudita pasaría de ser un actor secundario a situarse solo por detrás de Estados Unidos y China en el suministro de potencia informática, de acuerdo con datos de Synergy Research Group, que estudia el sector de los centros de datos.

Hacia 2032, esta empresa planea construir hasta seis gigavatios en capacidad de centros de datos en todo el país, con una agenda de socios clave en IA, incluidos Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm y Cisco e incluso anunció un acuerdo de 3,000 millones de dólares junto a Blackstone para construir centros de datos en el Reino.

