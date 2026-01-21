Netflix creció 18% y reafirma su interés por Warner Bros

“Esta disminución reflejó principalmente un menor volumen de contenido licenciado y de segunda ventana en la mayoría de las regiones, tras un periodo atípicamente alto de licencias durante 2023 y 2024 como resultado de la huelga del WGA”, reconoció la empresa en su carta a inversionistas.

La plataforma subraya que no todas las horas vistas tienen el mismo valor, pues aquellas que generan fandom, conversación cultural y extensiones comerciales son las que más impacto tienen en retención y adquisición de usuarios. De ahí su apuesta por franquicias globales, por iniciativas como Netflix Houses y por fortalecer su ecosistema alrededor de marcas propias

La empresa proyecta ingresos de entre 50,700 y 51,700 millones de dólares, con un crecimiento de 12% a 14%, aun considerando costos asociados a la integración de Warner Bros.

Netflix dejó claro que su siguiente fase de crecimiento pasa por una jugada estructural: la adquisición de Warner Bros.

La compañía confirmó que el acuerdo, que incluye los estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max, se transformó en una transacción totalmente en efectivo, con el objetivo de acelerar aprobaciones y dar certidumbre a los accionistas.

Y reconoció en su carta a inversionistas, que si la compra se concreta, no será solo una adquisición, sino un punto de no retorno en su transformación de plataforma de streaming a conglomerado global de entretenimiento.

