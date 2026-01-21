Publicidad

Netflix creció 18% y reafirma su interés por Warner Bros

La empresa presentó su último reporte trimestral con ingresos por 12,051 millones de dólares y más de 325 millones de suscriptores de pago.
mié 21 enero 2026 06:21 PM
La empresa tuvo uno de los trimestres más rentables en su división de publicidad. (iStock)

El entretenimiento es rentable, incluso con cambios o noticias que pueden generar cancelaciones Netflix cerró el año en una posición de fortaleza financiera, con crecimiento sólido, márgenes en expansión y una estrategia que apuesta por escalar más allá del streaming tradicional.

En el último trimestre del año, Netflix registró ingresos por 12,051 millones de dólares, un crecimiento del 18%, impulsado por el aumento de membresías, ajustes de precios y, cada vez con mayor peso, el negocio publicitario. El último trimestre de 2025 también marcó un hito simbólico para la plataforma, pues superó los 325 millones de suscripciones de pago a nivel global.

El ingreso operativo creció 30% interanual, hasta cerca de 3,000 millones de dólares, con un margen operativo de 25%, ligeramente por encima de lo que la propia empresa había anticipado. En el agregado anual, Netflix cerró 2025 con 45,200 millones de dólares en ingresos y un margen operativo de 29.5%, tres puntos porcentuales más que en 2024.

A solo tres años de haber lanzado su oferta con anuncios, Netflix reportó más de 1,500 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2025, un crecimiento de más de 2.5 veces frente al año previo. La empresa anticipa que esta cifra se duplicará en 2026, lo que convierte a la publicidad en un motor estratégico de crecimiento.

Durante la segunda mitad de 2025, las horas vistas crecieron 2% interanual, impulsadas por un aumento de 9% en el consumo de producciones originales. Títulos como Stranger Things, Emily in Paris, Guillermo del Toro’s Frankenstein o Knives Out confirmaron que el contenido propio sigue siendo el principal activo competitivo de Netflix.

Sin embargo, la compañía reconoce una caída en el consumo de contenido licenciado, atribuida al menor volumen disponible tras el periodo atípico de licencias durante las huelgas de Hollywood en 2023 y 2024.

“Esta disminución reflejó principalmente un menor volumen de contenido licenciado y de segunda ventana en la mayoría de las regiones, tras un periodo atípicamente alto de licencias durante 2023 y 2024 como resultado de la huelga del WGA”, reconoció la empresa en su carta a inversionistas.

La plataforma subraya que no todas las horas vistas tienen el mismo valor, pues aquellas que generan fandom, conversación cultural y extensiones comerciales son las que más impacto tienen en retención y adquisición de usuarios. De ahí su apuesta por franquicias globales, por iniciativas como Netflix Houses y por fortalecer su ecosistema alrededor de marcas propias

La empresa proyecta ingresos de entre 50,700 y 51,700 millones de dólares, con un crecimiento de 12% a 14%, aun considerando costos asociados a la integración de Warner Bros.

Netflix dejó claro que su siguiente fase de crecimiento pasa por una jugada estructural: la adquisición de Warner Bros.

La compañía confirmó que el acuerdo, que incluye los estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max, se transformó en una transacción totalmente en efectivo, con el objetivo de acelerar aprobaciones y dar certidumbre a los accionistas.

Y reconoció en su carta a inversionistas, que si la compra se concreta, no será solo una adquisición, sino un punto de no retorno en su transformación de plataforma de streaming a conglomerado global de entretenimiento.

