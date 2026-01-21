Publicidad

¿No sabes quién es quién en el grupo? WhatsApp ya tiene una solución

Los cambios buscan reducir el caos en los grupos grandes y dar más herramientas para personalizar la forma en la que los usuarios se comunican.
mié 21 enero 2026 01:00 PM
Con estas adiciones, la plataforma busca reforzar su posición como la aplicación de mensajería más usada en el mundo. (Foto: WhatsApp)

La plataforma de mensajería WhatsApp dio a conocer que está renovando la experiencia en sus chats grupales con una serie de funciones que buscan hacer las conversaciones más claras y organizadas.

Ahora una misma persona puede usar etiquetas distintas según el grupo en el que participe, y los usuarios también pueden convertir sus frases en stickers de texto para expresarse de forma más visual y rápida dentro de las conversaciones.

Qué cambia en los grupos de WhatsApp y cómo usar las nuevas funciones

Una de las novedades más llamativas es la de las etiquetas de miembro, que permite a los usuarios añadir pequeñas descripciones o roles personalizados junto a su nombre en cada grupo. Por ejemplo, una misma persona puede identificarse como “papá de Ana” en un chat familiar y como “portero” en el grupo de su equipo de fútbol.

Esta función, que se ajusta a cada conversación específica, está pensada para grupos con muchos participantes o en los que no todos se conocen personalmente.

Además, la compañía perteneciente a Meta amplió las posibilidades de expresión con los stickers de texto. A partir de esta actualización, cualquier palabra que se escriba puede convertirse en un sticker visual, lo que permite crear y guardar en paquetes propios frases o reacciones personalizadas sin tener que enviarlas primero en el chat.

Otra función que se suma a este paquete es la de recordatorios de eventos. Ahora cuando alguien comparte un evento dentro de un grupo, por ejemplo una reunión, una fiesta o una videollamada programada, puede configurar alertas personalizadas para que los demás miembros reciban avisos previos. Este cambio responde a una de las demandas más recurrentes de los usuarios que, de acuerdo con WhatsApp, utilizan los grupos como herramienta de organización.

Con estas adiciones, la plataforma busca reforzar su posición como la aplicación de mensajería más usada en el mundo, ofreciendo herramientas que faciliten la comunicación y coordinación entre grupos de amigos, familiares, colegas o comunidades.

Las nuevas funciones se suman a otras ya disponibles, como compartir archivos de hasta 2GB, enviar fotos y videos en alta definición, hacer videollamadas o compartir pantalla desde la propia app.

Según la compañía, estas actualizaciones se están implementando gradualmente en dispositivos iOS y Android, por que algunos usuarios podrán verlas antes que otros.

