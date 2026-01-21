¿No sabes quién es quién en el grupo? WhatsApp ya tiene una solución

Qué cambia en los grupos de WhatsApp y cómo usar las nuevas funciones

Una de las novedades más llamativas es la de las etiquetas de miembro, que permite a los usuarios añadir pequeñas descripciones o roles personalizados junto a su nombre en cada grupo. Por ejemplo, una misma persona puede identificarse como “papá de Ana” en un chat familiar y como “portero” en el grupo de su equipo de fútbol.

Esta función, que se ajusta a cada conversación específica, está pensada para grupos con muchos participantes o en los que no todos se conocen personalmente.

Además, la compañía perteneciente a Meta amplió las posibilidades de expresión con los stickers de texto. A partir de esta actualización, cualquier palabra que se escriba puede convertirse en un sticker visual, lo que permite crear y guardar en paquetes propios frases o reacciones personalizadas sin tener que enviarlas primero en el chat.