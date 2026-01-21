¿No sabes quién es quién en el grupo? WhatsApp ya tiene una solución

Otra función que se suma a este paquete es la de recordatorios de eventos. Ahora cuando alguien comparte un evento dentro de un grupo, por ejemplo una reunión, una fiesta o una videollamada programada, puede configurar alertas personalizadas para que los demás miembros reciban avisos previos. Este cambio responde a una de las demandas más recurrentes de los usuarios que, de acuerdo con WhatsApp, utilizan los grupos como herramienta de organización.
Con estas adiciones, la plataforma busca reforzar su posición como la aplicación de mensajería más usada en el mundo, ofreciendo herramientas que faciliten la comunicación y coordinación entre grupos de amigos, familiares, colegas o comunidades.
Las nuevas funciones se suman a otras ya disponibles, como compartir archivos de hasta 2GB, enviar fotos y videos en alta definición, hacer videollamadas o compartir pantalla desde la propia app.
Según la compañía, estas actualizaciones se están implementando gradualmente en dispositivos iOS y Android, por que algunos usuarios podrán verlas antes que otros.