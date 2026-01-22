Alexa+ ya está en México: así puedes usar la IA más avanzada de Amazon y por este precio

Publicidad

Tecnología

Alexa+ ya disponible en México: así puedes usar la IA más avanzada de Amazon

El nuevo servicio de Amazon finalmente llega a los hogares mexicanos y aquí te contamos todas sus funciones, características, disponibilidad y precio.
jue 22 enero 2026 08:31 AM
Alexa+ llegará con una serie de nuevas funciones basadas en IA generativa y adaptadas para los usuarios mexicanos. (Cortesía: Amazon Devices )

México es uno de los países que más se relaciona con Alexa. Según cifras de Amazon, en los últimos tres años, los mexicanos han interactuado con el asistente más de 70,000 millones de veces y por tratarse de uno de los mercados más relevantes, la empresa decidió lanzar Alexa+, su servicio de IA avanzada, en el país, convirtiendo a México en la primera nación que recibe esta función en español.

¿Qué es Alexa+?

Se trata de una versión mejorada de su asistente de voz que incorpora IA generativa para ofrecer interacciones más naturales y personalizadas. Uno de los puntos principales es que será posible mantener diálogos continuos sin necesidad de repetir la palabra de activación "Alexa".

Otra de sus características esenciales es que tiene la capacidad de aprender y recordar preferencias personales, como restricciones dietéticas o gustos en entretenimiento, adaptándose mejor a las necesidades de cada usuario.

Con Alexa+, Carlos Pérez, general manager de Alexa para la Américas, menciona que se inaugura el concepto de Inteligencia Ambiental, es decir, una tecnología disponible cuando se necesita, pero que pasa a un segundo plano cuando no es requerida para no distraer al usuario de sus momentos personales o familiares.

El asistente también puede encargarse de diversas actividades como ordenar compras de supermercado, enviar invitaciones a eventos o reservar mesas en restaurantes a través de OpenTable todo mediante comandos de voz sencillos.

Además, tiene la capacidad de “leer” documentos escritos a mano, correos electrónicos o manuales de instrucciones para que los analice. Por ejemplo, puede revisar una guía de estudio y ayudarte a prepararte para un examen, o analizar una receta para guardarla y tenerla disponible en cualquier momento.

Alexa+ a la mexicana

El lanzamiento de Alexa+ en México es significativo, señala Pérez, pues “la mayoría de los modelos de lenguaje a gran escala son entrenados predominantemente en inglés y son fundamentalmente monoculturales”, comenta.

Es decir, sin una adaptación específica, estos sistemas pueden sentirse como si "alguien estuviera hablándote desde Estados Unidos", algo que se quería evitar en una experiencia diseñada para la sala o la cocina de un hogar mexicano.

Por ello, el desarrollo involucró a ingenieros que se aseguraran de que Alexa+ no solo hable español, sino que entienda a los mexicanos. Esto incluye captar el sentido de frases que solo un mexicano entendería, como el uso ambiguo de "ahorita vengo" (que puede significar minutos u horas) o la relación cultural con el picante, entre otros elementos locales.

¿Cuándo estará disponible Alexa+ en México?

Alexa+ ya está disponible en México a través del acceso anticipado con una suscripción mensual de 399 pesos, aunque Pérez detalló que será gratuito para los miembros de Amazon Prime, una decisión que busca mejorar la experiencia de Prime y agregar valor a la suscripción. “Era natural traer Alexa+ a que fuera un beneficio”, comentó.

Asimismo, especificó que este sistema de IA estará disponible en el 99% de los dispositivos Alexa o Echo disponibles en México, excluyendo únicamente a la primera generación que llegó al país (Echo Dot), así como a otros dispositivos más antiguos provenientes de mercados en donde ya estaban disponibles.

