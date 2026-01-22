Alexa+ ya está en México: así puedes usar la IA más avanzada de Amazon y por este precio

México es uno de los países que más se relaciona con Alexa. Según cifras de Amazon, en los últimos tres años, los mexicanos han interactuado con el asistente más de 70,000 millones de veces y por tratarse de uno de los mercados más relevantes, la empresa decidió lanzar Alexa+, su servicio de IA avanzada, en el país, convirtiendo a México en la primera nación que recibe esta función en español.

¿Qué es Alexa+?

Se trata de una versión mejorada de su asistente de voz que incorpora IA generativa para ofrecer interacciones más naturales y personalizadas. Uno de los puntos principales es que será posible mantener diálogos continuos sin necesidad de repetir la palabra de activación "Alexa".

Otra de sus características esenciales es que tiene la capacidad de aprender y recordar preferencias personales, como restricciones dietéticas o gustos en entretenimiento, adaptándose mejor a las necesidades de cada usuario.