TikTok usó una jugada maestra para evitar su prohibición en EU, pero ahora la está pagando caro

Fallos en la app también contribuyen al éxodo

Además de las políticas, muchos creadores también alegan problemas en la plataforma, como cortes en el servicio y la imposibilidad de publicar sus videos, algo que algunas personas acusan de censura.

“En línea se habla mucho sobre si todo es coincidencia o censura, y qué implica esto”, dijo a CNBC Nadya Okamoto, una creadora con más de 4 millones de seguidores. “Que todo esté sucediendo a la vez da mucho miedo”.

No obstante, a inicios de esta semana, una cuenta en X asociada a la nueva empresa conjunta dijo que el problema fue causado por un corte de energía en un centro de datos en EU, pero eso no elimina el hecho de que otras aplicaciones están tomando mayores reflectores.

UpScrolled aprovecha la salida de usuarios de TikTok

De acuerdo con datos de Sensor Tower, a raíz de las polémicas con TikTok, la plataforma UpScrolled multiplicó por 10 su número de descargas en comparación con la semana anterior, mientras que otras apps, como Skylight Social y la china Rednote crecieron un 919% y un 53%, respectivamente.

UpScrolled es el caso más relevante, pues se trata de una plataforma que combina características de Instagram y X, permitiendo compartir fotos, videos o texto, además de mensajes directos, pero su principal valor es que se compromete a ser imparcial ante agendas políticas.

Según el sitio web , la app fue fundada por Issam Hijazi, de origen palestino-jordano-australiano, con la finalidad de ofrecer un espacio para “expresas libremente pensamientos, compartir con otros y conectar con otros”, además de que no pertenece a “algoritmos ocultos ni a agendas externas”.

“Es más que una simple alternativa a Meta, X o TikTok”, afirma Hijazi. “Es una reinvención de lo que deberían ser las redes sociales, un espacio donde creadores, comunidades y empresas prosperan de forma independiente, con verdadero control, transparencia y rendición de cuentas”.

Los datos de la firma de inteligencia, Appfigures, señalan que la app registró alrededor de 41,000 descargas entre el jueves y sábado de la semana pasada y actualmente tiene 140,000 descargas en total, 75,000 provenientes de Estados Unidos.