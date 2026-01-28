Publicidad

Tecnología

El éxodo de TikTok en EU: desinstalaciones suben 150% en una semana

Datos de Sensor Tower muestran un rechazo acelerado a la app tras el anuncio de su nueva empresa en Estados Unidos y ajustes en sus políticas de privacidad.
mié 28 enero 2026 11:13 AM
TikTok usó una jugada maestra para evitar su prohibición en EU, pero ahora la está pagando caro
Los usuarios han mostrado su descontento con la nueva administración de la plataforma, pues alegan que se les solicitó la aceptación de una nueva política de privacidad sumamente intrusiva que llegaba hasta el punto de solicitar información confidencial. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La nueva empresa detrás de TikTok en Estados Unidos no tiene contentos a los usuarios, quienes están eliminando la aplicación, debido a preocupaciones por sus políticas de privacidad y la recopilación de datos específicos, que incluye información confidencial.

De acuerdo con un análisis de la firma de inteligencia de mercado, Sensor Tower, el promedio diario de estadounidenses que eliminan la aplicación aumentó casi un 150% en los últimos siete días en comparación con los tres meses anteriores.

Esta medida se da luego de que la semana pasada, TikTok anunció la formación de una empresa conjunta para mantener en funcionamiento la app dentro de los Estados Unidos. La firma nombró a Adam Presser, exdirector de operaciones de TikTok como el director ejecutivo; sin embargo, los inversionistas de esta nueva compañía son gente cercana al presidente Donald Trump.

Los usuarios se quejan por las políticas de TikTok

Tras el anuncio, los usuarios mostraron su descontento con la nueva administración de la plataforma, pues alegan que se les solicitó la aceptación de una nueva política de privacidad sumamente intrusiva que llegaba hasta el punto de solicitar información confidencial.

Entre los datos que pide la nueva app se encuentran detalles como el “origen racial o étnico”, más información sobre la “vida sexual, orientación sexual, condición de transgénero o no binario, ciudadanía o estado migratorio o información financiera”.

Si bien el lenguaje de las nuevas políticas no parece ser nuevo, ya que también se encontraba en una versión archivada de agosto de 2024 y, de hecho, Techcrunch afirma que el propósito de estas disposiciones es cumplir con la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que exige a las empresas que se comprometan a revelar qué “información sensible” recopilan de ellos.

Sin embargo, la preocupación de los usuarios en este momento es en torno a la gente que está detrás, pues se sospecha que la plataforma sea utilizada para hacer seguimiento de grupos vulnerables en Estados Unidos, como los migrantes que han sido acosados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Fallos en la app también contribuyen al éxodo

Además de las políticas, muchos creadores también alegan problemas en la plataforma, como cortes en el servicio y la imposibilidad de publicar sus videos, algo que algunas personas acusan de censura.

“En línea se habla mucho sobre si todo es coincidencia o censura, y qué implica esto”, dijo a CNBC Nadya Okamoto, una creadora con más de 4 millones de seguidores. “Que todo esté sucediendo a la vez da mucho miedo”.

No obstante, a inicios de esta semana, una cuenta en X asociada a la nueva empresa conjunta dijo que el problema fue causado por un corte de energía en un centro de datos en EU, pero eso no elimina el hecho de que otras aplicaciones están tomando mayores reflectores.

UpScrolled aprovecha la salida de usuarios de TikTok

De acuerdo con datos de Sensor Tower, a raíz de las polémicas con TikTok, la plataforma UpScrolled multiplicó por 10 su número de descargas en comparación con la semana anterior, mientras que otras apps, como Skylight Social y la china Rednote crecieron un 919% y un 53%, respectivamente.

UpScrolled es el caso más relevante, pues se trata de una plataforma que combina características de Instagram y X, permitiendo compartir fotos, videos o texto, además de mensajes directos, pero su principal valor es que se compromete a ser imparcial ante agendas políticas.

Según el sitio web , la app fue fundada por Issam Hijazi, de origen palestino-jordano-australiano, con la finalidad de ofrecer un espacio para “expresas libremente pensamientos, compartir con otros y conectar con otros”, además de que no pertenece a “algoritmos ocultos ni a agendas externas”.

“Es más que una simple alternativa a Meta, X o TikTok”, afirma Hijazi. “Es una reinvención de lo que deberían ser las redes sociales, un espacio donde creadores, comunidades y empresas prosperan de forma independiente, con verdadero control, transparencia y rendición de cuentas”.

Los datos de la firma de inteligencia, Appfigures, señalan que la app registró alrededor de 41,000 descargas entre el jueves y sábado de la semana pasada y actualmente tiene 140,000 descargas en total, 75,000 provenientes de Estados Unidos.

