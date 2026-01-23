Tras el primer año de Trump, qué pasará con TikTok en EU y sus usuarios

TikTok no desaparecerá de los Estados Unidos. Luego del primer año de gobierno de Donald Trump, la plataforma finalmente completó el proceso para seguir operando en ese país a través de la formación de una nueva empresa llamada TikTok USDS Joint Venture.

La formación de esta firma también representa un nuevo organigrama de TikTok en EU, pues Adam Presser, quien llevaba casi cuatro años en TikTok como director de operaciones, confianza y seguridad, ahora será el nuevo director ejecutivo de la recién formada TikTok USDS Joint Venture.

¿Qué pasará con los usuarios de TikTok?

La nueva empresa tendrá interoperabilidad con las operaciones globales de TikTok, es decir, los usuarios estadounidenses tendrán la misma experiencia que cualquier otro en el mundo, algo relevante para el descubrimiento de creadores y marcas a escala mundial.