Tecnología

Tras el primer año de Trump, qué pasará con TikTok en EU y sus usuarios

La compañía finalmente llegó a un acuerdo para seguir operativa en EU y será dirigida por una mesa directiva de siete miembros, todos empresarios cercanos a Trump.
vie 23 enero 2026 11:00 AM
Qué pasará TikTok en Estados Unidos
La nueva empresa tendrá interoperabilidad con las operaciones globales de TikTok, es decir, los usuarios estadounidenses tendrán la misma experiencia que cualquier otro en el mundo. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

TikTok no desaparecerá de los Estados Unidos. Luego del primer año de gobierno de Donald Trump, la plataforma finalmente completó el proceso para seguir operando en ese país a través de la formación de una nueva empresa llamada TikTok USDS Joint Venture.

La formación de esta firma también representa un nuevo organigrama de TikTok en EU, pues Adam Presser, quien llevaba casi cuatro años en TikTok como director de operaciones, confianza y seguridad, ahora será el nuevo director ejecutivo de la recién formada TikTok USDS Joint Venture.

¿Qué pasará con los usuarios de TikTok?

La nueva empresa tendrá interoperabilidad con las operaciones globales de TikTok, es decir, los usuarios estadounidenses tendrán la misma experiencia que cualquier otro en el mundo, algo relevante para el descubrimiento de creadores y marcas a escala mundial.

Respecto a otras operaciones que también son parte de TikTok, como su división de comercio electrónico, publicidad y marketing también serán gestionadas por TikTok USDS en este territorio. Otras apps relacionadas, como CapCut, también se mantendrán operativas.

El preciado algoritmo de recomendación de contenidos, informó la compañía, se alojará en los centros de datos de Oracle en Estados Unidos, pero eso no es todo, pues se reentrenará, probará y actualizará con los datos de los estadounidenses.

El papel que tendrá Oracle en esta operación es de suma relevancia, pues su presidente ejecutivo, Larry Ellison, es un aliado muy cercano a Trump tanto a nivel financiero como ideológico.

¿Cuál es la relación de TikTok USDS Jouint Venture con Donald Trump?

TikTok USDS Joint Venture será una empresa dirigida por una mesa directiva de siete miembros compuesta por el CEO de TikTok, Shou Chew; Timothy Dattels, de TPG Global; Mark Dooley, de Susquehanna International Group; Egon Durban, codirector ejecutivo de Silver Lake; Raúl Fernández, director ejecutivo de DXC Technology; Kenneth Glueck, de Oracle y David Scott, de MGX.

De acuerdo con el anuncio de la empresa, TikTok USDS Joint Venture “operará bajo salvaguardas definidas que protegen la seguridad nacional a través de protecciones integrales de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenido y garantías de software para los usuarios estadounidenses”.

En una publicación a través de su red social, Truth Social, Trump celebró la creación de la empresa y destacó que TikTok “ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el país más grande del mundo”.

También aprovechó para agradecer al presidente chino, Xi Jinping, por trabajar con su administración para la aprobación del acuerdo. “Podría haber optado por lo contrario, pero no lo hizo y se le agradece su decisión”, escribió.

ByteDance, la empresa matriz de TikTok en China, conservará un 19.9% de la nueva empresa, un movimiento que parecía imposible en la administración de Biden, cuando se le exigía –por motivos de seguridad– vender sus operaciones en el país o quedaría totalmente prohibida.

Sin embargo, dicha legislación nunca se aprobó debido a una serie de órdenes ejecutivas que firmó Trump a través de las cuales se buscó a compradores estadounidenses que vigilaran la información de los usuarios estadounidenses.

Silver Lake, Oracle y MGX serán los nuevos inversores gestores, pero entre otros inversores también destacan la firma de inversión de Michael Dell, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution y Via Nova, filial de General Atlantic.

