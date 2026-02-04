Intel no se rinde y prepara su regreso al negocio de GPU para IA

Intel no quiere recuperar relevancia tan solo como un fabricante de microprocesadores para terceros. También quiere volver a ser visto como un competidor considerable en el terreno de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), un componente vital para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, y un sector dominado por Nvidia.
Así lo anunció el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, durante el AI Summit de Cisco, donde también resaltó que el proyecto es tan importante para la compañía que incluso ya hicieron algunas contrataciones de alto perfil para manejar el proyecto.
De acuerdo con información de TechCrunch, el proyecto será supervisado por Kevork Kechichian, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo de centro de datos de Intel, además de Eric Demers, quien trabajó en Qualcomm por 13 años y recientemente fue contratado como vicepresidente sénior de ingeniería en Intel.