Tecnología

Intel no se rinde y prepara su regreso al negocio de GPU para IA

En medio de su transformación y del auge de la Inteligencia Artificial, la empresa hace un esfuerzo en un mercado dominado por Nvidia.
mié 04 febrero 2026 11:00 AM
Intel busca renacer en el negocio de GPU
La iniciativa de Intel por las GPU es relevante, pero al mismo tiempo representa una apuesta riesgosa, debido al dominio que tiene Nvidia en el sector, mismo que le ha permitido construir un sólido negocio en torno a los modelos de IA. (Justin Sullivan/Getty Images)

Intel no quiere recuperar relevancia tan solo como un fabricante de microprocesadores para terceros. También quiere volver a ser visto como un competidor considerable en el terreno de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), un componente vital para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial, y un sector dominado por Nvidia.

Así lo anunció el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, durante el AI Summit de Cisco, donde también resaltó que el proyecto es tan importante para la compañía que incluso ya hicieron algunas contrataciones de alto perfil para manejar el proyecto.

De acuerdo con información de TechCrunch, el proyecto será supervisado por Kevork Kechichian, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo de centro de datos de Intel, además de Eric Demers, quien trabajó en Qualcomm por 13 años y recientemente fue contratado como vicepresidente sénior de ingeniería en Intel.

Bu Tan no dio más detalles sobre en qué etapa de desarrollo se encuentra la nueva estrategia, pero todo parece indicar que aún está en fases tempranas, pues el ejecutivo señaló que la estrategia se va a unificar a partir de las demandas y necesidades de los clientes.

Un sector dominado por Nvidia

La iniciativa de Intel por las GPU es relevante, pero al mismo tiempo representa una apuesta riesgosa, debido al dominio que tiene Nvidia en el sector, mismo que le ha permitido construir un sólido negocio en torno a los modelos de IA.

Según cifras de la firma de análisis especializada Jon Peddie Research, en el último trimestre del 2025 el mercado de GPU llegó a las 12 millones de unidades. De ese total, Nvidia tuvo una participación de mercado del 92%.

No obstante, el dominio de esta compañía no es lo más interesante, pues la competencia tuvo incrementos, con AMD ocupando el 7% del mercado e Intel con un 1% que si bien puede parecer poco, da muestras de que la carrera puede permitir a tres participantes.

Intel nunca ha dominado el sector de las GPU como un mercado dedicado. Su lugar más relevante ha sido en el de las GPU integradas dentro de procesadores para portátiles y computadoras de escritorio.

Otro renacer de Intel

En los últimos años, Intel se quedó rezagado de los principales actores en el sector de los semiconductores y no logró aprovechar el auge de IA. Sin embargo, la compañía está en medio de una reestructuración profunda.

El principal elemento de dicho renacer es su negocio de Foundry, que consiste en fabricar componentes para compañías terceras. Si bien hasta el momento no ha recuperado a algunos de los grandes clientes, como Apple o la propia Nvidia, esa es la pretensión.

Para lograrlo, la empresa recibió el año pasado una ola de grandes inversiones por parte de empresas como Nvidia y SoftBank, pero también del gobierno de los Estados Unidos, que se hizo con el 11% de participación en la firma.

Por ahora, la empresa también se encuentra observando el problema de la escasez de chips de memoria debido a la creciente demanda de centro de datos, un problema que, de acuerdo con el propio Bu Tan, no tendrá “ningún alivio hasta 2028”.

