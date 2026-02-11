Nvidia domina el boom de la IA, pero hay una empresa que realmente controla el juego: ASML

Detrás de las grandes potencias tecnológicas hay una compañía fundamental. Sin ella no existirían los chips de última generación que le dan grandes ganancias a empresas como Nvidia, Apple o incluso TSMC. Se trata de la neerlandesa ASML, la única empresa en el mundo capaz de fabricar máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV).
Esta compañía es uno de los pilares de la industria tecnológica porque fabrica dos tipos de EUV. Por un lado, las que se utilizan para producir la generación actual de chips de IA, incluido el Nvidia Blackwell, y los de alta apertura numérica más avanzados, utilizados en I+D por empresas que desarrollan semiconductores de próxima generación.
De acuerdo con el analista de Bank of America, Didier Scemama, esta empresa pronto monopolizaría la litografía EUV de próxima generación. “ASML ha industrializado la tecnología de litografía EUV, que creemos que impulsará muchas de las tendencias disruptivas de esta década”, escribió en una hace un par de semanas.