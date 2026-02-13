Publicidad

Tecnología

Trump baja aranceles a Taiwán, pero endurece su exigencia sobre chips

Estados Unidos redujo aranceles a Taiwán al 15%, pero exige trasladar 40% de la cadena de chips a su territorio, algo que Taipei considera inviable.
vie 13 febrero 2026 10:00 AM
Para Estados Unidos, el objetivo es trasladar el 40% de toda la cadena de suministro de semiconductores de Taiwán a Estados Unidos durante el periodo de gobierno de Donald Trump. (Evgeny Gromov/Getty Images/iStockphoto)

El gobierno de Donald Trump alcanzó un acuerdo con su par de Taiwán para reducir los aranceles sobre las exportaciones taiwanesas al 15%, una decisión que impactará en la industria de los semiconductores, misma que el presidente estadounidense tiene como su principal objeto de deseo.

Con este acuerdo, las exportaciones desde Taiwán tendrán el mismo arancel que Japón y Corea del Sur, sin embargo, la isla tendrá que abrir su mercado a los productos de EU, además de eliminar o reducir al 99% las barreras arancelarias sobre esos artículos.

Este acuerdo se anunció por primera vez el mes pasado, cuando empresas taiwanesas de semiconductores, algunas líderes indiscutibles en el sector, como TSMC, se comprometieron a invertir al menos 250,000 millones de dólares en la capacidad de fabricar chips en Estados Unidos.

Si bien el gobierno estadounidense dijo que serían respaldadas por un crédito de la misma cantidad “para facilitar la inversión adicional” de las empresas taiwanesas, la realidad es que las concepciones en torno al suministro de chips ha generado controversias entre ambas naciones.

Para Estados Unidos, el objetivo es trasladar el 40% de toda la cadena de suministro de semiconductores de Taiwán a Estados Unidos durante el periodo de gobierno de Donald Trump, de acuerdo con declaraciones del secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Al respecto, y para demostrar su postura, el funcionario amenazó que todas aquellas empresas de chips con sede en Taiwán que no fabrican sus componentes en Estados Unidos probablemente se enfrentarían a un arancel del 100%.

No obstante, Taiwán rechazó tal propuesta señalando que trasladar el 40% de la cadena de suministro es “imposible”, según la viceprimera ministra, Cheng Li-Chiun, quien además es la principal negociadora comercial-arancelaria de Taipei.

La funcionaria comentó ante medios locales que el ecosistema de semiconductores taiwanés se ha construido durante décadas y simplemente no es posible una reubicación, aunque su expansión hacia otros territorios, como EU, es viable y algo que está en curso.

Como muestra está el caso de TSMC, una empresa que ya destinó más de 65,000 millones de dólares en la fabricación de chips en Estados Unidos en los últimos años, además de que planea ampliar esta cifra a 165,000 millones de dólares, debido a su relación con clientes estadounidenses, como Apple y Nvidia, entre otros.

De hecho, analistas del sector han señalado que la relocalización de ese porcentaje en la cadena de suministro sería inviable por la teoría del “Escudo de Silicio”, la cual postula el papel fundamental del suministro de chips a nivel mundial como la principal salvaguardia de su autonomía ante un potencial ataque por parte de China.

China no podía quedar fuera de esta conversación. El gigante asiático, que considera a Taiwán como parte de su territorio, criticó el acuerdo diciendo que “solo drenará los intereses económicos de Taiwán”.

