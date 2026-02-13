Trump baja aranceles a Taiwán, pero endurece su exigencia sobre chips

El gobierno de Donald Trump alcanzó un acuerdo con su par de Taiwán para reducir los aranceles sobre las exportaciones taiwanesas al 15%, una decisión que impactará en la industria de los semiconductores, misma que el presidente estadounidense tiene como su principal objeto de deseo.

Con este acuerdo, las exportaciones desde Taiwán tendrán el mismo arancel que Japón y Corea del Sur, sin embargo, la isla tendrá que abrir su mercado a los productos de EU, además de eliminar o reducir al 99% las barreras arancelarias sobre esos artículos.

Este acuerdo se anunció por primera vez el mes pasado, cuando empresas taiwanesas de semiconductores, algunas líderes indiscutibles en el sector, como TSMC, se comprometieron a invertir al menos 250,000 millones de dólares en la capacidad de fabricar chips en Estados Unidos.